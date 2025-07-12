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Трамп заявил о введении пошлин на товары из Мексики - РИА Новости, 12.07.2025
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15:36 12.07.2025 (обновлено: 15:55 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/tramp-2028763014.html
Трамп заявил о введении пошлин на товары из Мексики
Трамп заявил о введении пошлин на товары из Мексики - РИА Новости, 12.07.2025
Трамп заявил о введении пошлин на товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на ввоз в страну товаров из Мексики, соответствующее письмо, адресованное... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:36:00+03:00
2025-07-12T15:55:00+03:00
мексика
введение трампом пошлин на импорт
клаудия шейнбаум
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на ввоз в страну товаров из Мексики, соответствующее письмо, адресованное президенту Клаудии Шейнбаум, опубликовано в соцсети Truth Social."Начиная с 1 августа мы будем взимать пошлины в 30% с товаров из Мексики, которые отправляются в США, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в опубликованном письме Трампа.Также Трамп заявил в своем письме, что, несмотря на сотрудничество со Штатами по охране общей границы, Мексика "делает недостаточно". В письме указывается, что если власти Мексики захотят повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавит это число к 30-процентным пошлинам на товары.После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
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мексика, введение трампом пошлин на импорт, клаудия шейнбаум, дональд трамп, сша, канада, в мире
Мексика, Введение Трампом пошлин на импорт, Клаудия Шейнбаум, Дональд Трамп, США, Канада, В мире
Трамп заявил о введении пошлин на товары из Мексики

Трамп заявил о введении пошлин в размере 30% на товары из Мексики

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на ввоз в страну товаров из Мексики, соответствующее письмо, адресованное президенту Клаудии Шейнбаум, опубликовано в соцсети Truth Social.
"Начиная с 1 августа мы будем взимать пошлины в 30% с товаров из Мексики, которые отправляются в США, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в опубликованном письме Трампа.
Также Трамп заявил в своем письме, что, несмотря на сотрудничество со Штатами по охране общей границы, Мексика "делает недостаточно". В письме указывается, что если власти Мексики захотят повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавит это число к 30-процентным пошлинам на товары.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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МексикаВведение Трампом пошлин на импортКлаудия ШейнбаумДональд ТрампСШАКанадаВ мире
 
 
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