https://ria.ru/20250712/tramp-2028763014.html

Трамп заявил о введении пошлин на товары из Мексики

Трамп заявил о введении пошлин на товары из Мексики - РИА Новости, 12.07.2025

Трамп заявил о введении пошлин на товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на ввоз в страну товаров из Мексики, соответствующее письмо, адресованное... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:36:00+03:00

2025-07-12T15:36:00+03:00

2025-07-12T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на ввоз в страну товаров из Мексики, соответствующее письмо, адресованное президенту Клаудии Шейнбаум, опубликовано в соцсети Truth Social."Начиная с 1 августа мы будем взимать пошлины в 30% с товаров из Мексики, которые отправляются в США, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в опубликованном письме Трампа.Также Трамп заявил в своем письме, что, несмотря на сотрудничество со Штатами по охране общей границы, Мексика "делает недостаточно". В письме указывается, что если власти Мексики захотят повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавит это число к 30-процентным пошлинам на товары.После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.

https://ria.ru/20250712/storonniki-2028745867.html

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мексика, введение трампом пошлин на импорт, клаудия шейнбаум, дональд трамп, сша, канада, в мире