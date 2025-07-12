https://ria.ru/20250712/svo-2028738629.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО

Подразделения группировки российских войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли более 190 военнослужащих,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:07:00+03:00

2025-07-12T12:07:00+03:00

2025-07-12T12:22:00+03:00

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Темировка, Полтавка, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области."ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html

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россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область