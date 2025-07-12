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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 12.07.2025 (обновлено: 12:22 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/svo-2028738629.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли более 190 военнослужащих,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:07:00+03:00
2025-07-12T12:22:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Темировка, Полтавка, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области."ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
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россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО

МО РФ: группировка войск "Восток" продолжила продвижение в зоне СВО

© AP Photo / MUSA SADULAYEVРоссийские солдаты
Российские солдаты - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / MUSA SADULAYEV
Российские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Темировка, Полтавка, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.
"ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025
10 июля, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
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