https://ria.ru/20250712/svo-2028738629.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли более 190 военнослужащих,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:07:00+03:00
2025-07-12T12:07:00+03:00
2025-07-12T12:22:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968979756_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5e705e7d4207a9bed7908d1300ff6448.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Темировка, Полтавка, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области."ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
россия
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968979756_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_945d55683cd75943d8bb3d3f60d62f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО
МО РФ: группировка войск "Восток" продолжила продвижение в зоне СВО