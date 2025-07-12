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Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России

Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России - РИА Новости, 12.07.2025

Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета "Станкин" с 95-летием, отметив, РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:27:00+03:00

2025-07-12T11:27:00+03:00

2025-07-12T11:27:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета "Станкин" с 95-летием, отметив, что он стал одним из ведущих технических вузов России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – 95-летием со дня основания Московского государственного технологического университета "Станкин". За почти вековую историю он прошёл большой путь, став одним из ведущих технических вузов России. И все эти годы вносит неоценимый вклад в развитие отечественного машиностроения, автоматизации, информационных технологий, подготовку высококвалифицированных инженерных кадров", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что "Станкин" – современный образовательный, научно-исследовательский центр, где инновации сочетаются с фундаментальными знаниями. "Университет по праву гордится славными традициями, научными школами, передовыми разработками и тысячами талантливых выпускников, которые успешно реализуют себя в различных отраслях промышленности, науке и бизнесе. За всеми достижениями стоит самоотверженный труд нескольких поколений преподавателей, многие из которых являются признанными экспертами в своих областях", - говорится в телеграмме. Премьер-министр подчеркнул, что благодаря профессионализму и безграничной преданности делу коллектива студенты приобретают большой научный и практический опыт, учатся мыслить нестандартно, находить решения самых сложных технических задач. "Уверен, что "Станкин" и дальше будет оставаться лидером инженерного образования, кузницей кадров для высокотехнологичных отраслей. Желаю профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам университета успехов, новых открытий и благополучия", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250703/minobrnauki-2026848587.html

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общество, россия, михаил мишустин