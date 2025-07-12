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Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России - РИА Новости, 12.07.2025
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11:27 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/stankin-2028735865.html
Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России
Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России - РИА Новости, 12.07.2025
Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета "Станкин" с 95-летием, отметив, РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:27:00+03:00
2025-07-12T11:27:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета "Станкин" с 95-летием, отметив, что он стал одним из ведущих технических вузов России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – 95-летием со дня основания Московского государственного технологического университета "Станкин". За почти вековую историю он прошёл большой путь, став одним из ведущих технических вузов России. И все эти годы вносит неоценимый вклад в развитие отечественного машиностроения, автоматизации, информационных технологий, подготовку высококвалифицированных инженерных кадров", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что "Станкин" – современный образовательный, научно-исследовательский центр, где инновации сочетаются с фундаментальными знаниями. "Университет по праву гордится славными традициями, научными школами, передовыми разработками и тысячами талантливых выпускников, которые успешно реализуют себя в различных отраслях промышленности, науке и бизнесе. За всеми достижениями стоит самоотверженный труд нескольких поколений преподавателей, многие из которых являются признанными экспертами в своих областях", - говорится в телеграмме. Премьер-министр подчеркнул, что благодаря профессионализму и безграничной преданности делу коллектива студенты приобретают большой научный и практический опыт, учатся мыслить нестандартно, находить решения самых сложных технических задач. "Уверен, что "Станкин" и дальше будет оставаться лидером инженерного образования, кузницей кадров для высокотехнологичных отраслей. Желаю профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам университета успехов, новых открытий и благополучия", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20250703/minobrnauki-2026848587.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России

Мишустин назвал МГТУ "Станкин" одним из ведущих технических вузов России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин в МГТУ "Станкин"
Михаил Мишустин в МГТУ Станкин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин в МГТУ "Станкин". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета "Станкин" с 95-летием, отметив, что он стал одним из ведущих технических вузов России.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – 95-летием со дня основания Московского государственного технологического университета "Станкин". За почти вековую историю он прошёл большой путь, став одним из ведущих технических вузов России. И все эти годы вносит неоценимый вклад в развитие отечественного машиностроения, автоматизации, информационных технологий, подготовку высококвалифицированных инженерных кадров", - говорится в телеграмме.
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Мишустин отметил, что "Станкин" – современный образовательный, научно-исследовательский центр, где инновации сочетаются с фундаментальными знаниями.
"Университет по праву гордится славными традициями, научными школами, передовыми разработками и тысячами талантливых выпускников, которые успешно реализуют себя в различных отраслях промышленности, науке и бизнесе. За всеми достижениями стоит самоотверженный труд нескольких поколений преподавателей, многие из которых являются признанными экспертами в своих областях", - говорится в телеграмме.
Премьер-министр подчеркнул, что благодаря профессионализму и безграничной преданности делу коллектива студенты приобретают большой научный и практический опыт, учатся мыслить нестандартно, находить решения самых сложных технических задач.
"Уверен, что "Станкин" и дальше будет оставаться лидером инженерного образования, кузницей кадров для высокотехнологичных отраслей. Желаю профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам университета успехов, новых открытий и благополучия", - добавил Мишустин.
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