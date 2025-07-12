https://ria.ru/20250712/stankin-2028735865.html
Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России
Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России - РИА Новости, 12.07.2025
Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета "Станкин" с 95-летием, отметив, РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:27:00+03:00
2025-07-12T11:27:00+03:00
2025-07-12T11:27:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025016716_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_5888d40a3befac13fe9344a476338ae8.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета "Станкин" с 95-летием, отметив, что он стал одним из ведущих технических вузов России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – 95-летием со дня основания Московского государственного технологического университета "Станкин". За почти вековую историю он прошёл большой путь, став одним из ведущих технических вузов России. И все эти годы вносит неоценимый вклад в развитие отечественного машиностроения, автоматизации, информационных технологий, подготовку высококвалифицированных инженерных кадров", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что "Станкин" – современный образовательный, научно-исследовательский центр, где инновации сочетаются с фундаментальными знаниями. "Университет по праву гордится славными традициями, научными школами, передовыми разработками и тысячами талантливых выпускников, которые успешно реализуют себя в различных отраслях промышленности, науке и бизнесе. За всеми достижениями стоит самоотверженный труд нескольких поколений преподавателей, многие из которых являются признанными экспертами в своих областях", - говорится в телеграмме. Премьер-министр подчеркнул, что благодаря профессионализму и безграничной преданности делу коллектива студенты приобретают большой научный и практический опыт, учатся мыслить нестандартно, находить решения самых сложных технических задач. "Уверен, что "Станкин" и дальше будет оставаться лидером инженерного образования, кузницей кадров для высокотехнологичных отраслей. Желаю профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам университета успехов, новых открытий и благополучия", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20250703/minobrnauki-2026848587.html
https://ria.ru/20250710/putin-2028337232.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025016716_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba4f87d8073183c87bf24bc53f1a8a56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал "Станкин" одним из ведущих технических вузов России
Мишустин назвал МГТУ "Станкин" одним из ведущих технических вузов России
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета "Станкин" с 95-летием, отметив, что он стал одним из ведущих технических вузов России.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте
кабмина.
"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – 95-летием со дня основания Московского государственного технологического университета "Станкин". За почти вековую историю он прошёл большой путь, став одним из ведущих технических вузов России
. И все эти годы вносит неоценимый вклад в развитие отечественного машиностроения, автоматизации, информационных технологий, подготовку высококвалифицированных инженерных кадров", - говорится в телеграмме.
Мишустин
отметил, что "Станкин" – современный образовательный, научно-исследовательский центр, где инновации сочетаются с фундаментальными знаниями.
"Университет по праву гордится славными традициями, научными школами, передовыми разработками и тысячами талантливых выпускников, которые успешно реализуют себя в различных отраслях промышленности, науке и бизнесе. За всеми достижениями стоит самоотверженный труд нескольких поколений преподавателей, многие из которых являются признанными экспертами в своих областях", - говорится в телеграмме.
Премьер-министр подчеркнул, что благодаря профессионализму и безграничной преданности делу коллектива студенты приобретают большой научный и практический опыт, учатся мыслить нестандартно, находить решения самых сложных технических задач.
"Уверен, что "Станкин" и дальше будет оставаться лидером инженерного образования, кузницей кадров для высокотехнологичных отраслей. Желаю профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам университета успехов, новых открытий и благополучия", - добавил Мишустин.