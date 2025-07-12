https://ria.ru/20250712/ssha-2028775384.html

ЕС пригрозил США контрмерами в случае провала торговых переговоров

ЕС пригрозил США контрмерами в случае провала торговых переговоров - РИА Новости, 12.07.2025

ЕС пригрозил США контрмерами в случае провала торговых переговоров

ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне объявления... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:01:00+03:00

2025-07-12T17:01:00+03:00

2025-07-12T17:01:00+03:00

сша

брюссель

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне объявления президентом Дональдом Трампом введения с 1 августа пошлины в 30% на весь импорт из ЕС."Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется", - говорится в заявлении главы ЕК, в котором она подчеркнула намерение Брюсселя продолжать переговоры с целью достичь соглашения по торговым отношениям с США до 1 августа.Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.

https://ria.ru/20250708/ssha-2027981588.html

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сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире