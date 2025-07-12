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ЕС пригрозил США контрмерами в случае провала торговых переговоров
ЕС пригрозил США контрмерами в случае провала торговых переговоров - РИА Новости, 12.07.2025
ЕС пригрозил США контрмерами в случае провала торговых переговоров
ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне объявления... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:01:00+03:00
2025-07-12T17:01:00+03:00
2025-07-12T17:01:00+03:00
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евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне объявления президентом Дональдом Трампом введения с 1 августа пошлины в 30% на весь импорт из ЕС."Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется", - говорится в заявлении главы ЕК, в котором она подчеркнула намерение Брюсселя продолжать переговоры с целью достичь соглашения по торговым отношениям с США до 1 августа.Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
ЕС пригрозил США контрмерами в случае провала торговых переговоров
Фон дер Ляйен: ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров