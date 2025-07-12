FT: США требуют от Японии и Австралии четкой позиции на случай войны с КНР
FT: США добиваются от Японии и Австралии четкой позиции в случае конфликта с КНР
© Фото : David B. GleasonПентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минобороны США требует от Японии и Австралии четких разъяснений относительно их позиции в якобы возможном конфликте между Соединенными Штатами и КНР из-за Тайваня, убеждает нарастить военные расходы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
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"Пентагон оказывает давление на Японию и Австралию, требуя от них четко разъяснить, какую роль они будут играть, если США и Китай начнут войну из-за Тайваня... Заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби в последние месяцы поднимал этот вопрос на встречах с представителями минобороны Японии и Австралии", - говорится в публикации.
Как отмечается со ссылкой на представителя Пентагона, во время переговоров Колби с союзниками обсуждали, как "активизировать и ускорить усилия по укреплению сдерживания".
Кроме того, издание указывает, что во время переговоров американская сторона также пыталась убедить японских и австралийских коллег увеличить расходы на оборону якобы на фоне угрозы Китая Тайваню. По словам одного из собеседников газеты, администрация президента США Дональда Трампа уверена, что Япония и Австралия быстрее, чем Европа, нарастят военные расходы.
При этом он добавил, что минобороны США получило "позитивные" показатели роста расходов Японии и Австралии, но подчеркнул, что для Штатов "крайне важно увидеть результаты".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Китайские власти считают Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости острова соблюдают, в частности, и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайванем тесные контакты в разных сферах и поставляют ему оружие.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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