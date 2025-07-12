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В Приангарье возводят крупные спортобъекты

В Приангарье возводят крупные спортобъекты - РИА Новости, 12.07.2025

В Приангарье возводят крупные спортобъекты

Ряд крупных спортивных объектов проектируются и строятся в Приангарье, приоритетными являются возведение Дома спорта в поселке Усть-Ордынский и спортзала "Центр РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:08:00+03:00

2025-07-12T17:08:00+03:00

2025-07-12T17:08:00+03:00

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ИРКУТСК, 12 июл - РИА Новости. Ряд крупных спортивных объектов проектируются и строятся в Приангарье, приоритетными являются возведение Дома спорта в поселке Усть-Ордынский и спортзала "Центр тяжелой атлетики" на территории Ангарского городского округа, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Развитие спортивной инфраструктуры, реализацию в регионе важных проектов в сфере физической культуры и спорта обсудили министр спорта России Михаил Дегтярев, который находится в Приангарье с рабочим визитом, и губернатор Иркутской области. "В регионе ведется работа по проектированию и строительству крупных спортивных объектов. Приоритетным для нас остается завершение строительства Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. На территории Ангарского городского округа на базе спортивно-оздоровительного комплекса областного Училища олимпийского резерва продолжается строительство регионального спортивного зала "Центр тяжелой атлетики", который является спортивно-тренировочным центром для подготовки сборных команд. Готовится документация по строительству в Иркутске нового стадиона и спортивного комплекса с ледовой ареной для керлинга и стрелковым тиром", - сообщил Кобзев. Он отметил, что в области продолжаются работы по установке плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях. В 2025 году планируется установить семь малых спортивных площадок ГТО, "умную" спортивную площадку в деревне Грановщина Иркутского района, шесть многофункциональных спортивных площадок и три хоккейных корта. В целом за последние пять лет установлено 25 малых спортивных площадок ГТО, 96 многофункциональных спортивных площадок и хоккейных кортов, построено 17 спортивных комплексов различного типа, а также в 2020 году завершено строительство Ледового дворца "Байкал" в Иркутске. В 2025 году введено в эксплуатацию модульное спортивное сооружение в Черемхово – спорткомплекс "Победа". Впервые из областного бюджета выделены средства на создание быстровозводимых спортивных сооружений, которые появятся в Чунском муниципальном округе и Черемхово. Кроме того, продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Алзамае и поселке Балаганск, плавательного бассейна в Зиме. Продолжается капитальный ремонт действующих спортивных комплексов. Глава региона также сообщил, что в Приангарье прорабатывается вопрос создания быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в местах проживания военнослужащих. Ведь для них очень важна хорошая физическая подготовка, отметил он, и создание условий для тренировок необходимо. Также во время визита Дегтярев вручил знаки и удостоверения мастера спорта России спортсменам Приангарья. В торжественной церемонии принял участие губернатор Иркутской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, иркутская область, игорь кобзев, михаил дегтярев, россия, иркутск