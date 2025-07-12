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В Приангарье возводят крупные спортобъекты - РИА Новости, 12.07.2025
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Иркутская область
 
17:08 12.07.2025
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В Приангарье возводят крупные спортобъекты
В Приангарье возводят крупные спортобъекты - РИА Новости, 12.07.2025
В Приангарье возводят крупные спортобъекты
Ряд крупных спортивных объектов проектируются и строятся в Приангарье, приоритетными являются возведение Дома спорта в поселке Усть-Ордынский и спортзала "Центр РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:08:00+03:00
2025-07-12T17:08:00+03:00
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ИРКУТСК, 12 июл - РИА Новости. Ряд крупных спортивных объектов проектируются и строятся в Приангарье, приоритетными являются возведение Дома спорта в поселке Усть-Ордынский и спортзала "Центр тяжелой атлетики" на территории Ангарского городского округа, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Развитие спортивной инфраструктуры, реализацию в регионе важных проектов в сфере физической культуры и спорта обсудили министр спорта России Михаил Дегтярев, который находится в Приангарье с рабочим визитом, и губернатор Иркутской области. "В регионе ведется работа по проектированию и строительству крупных спортивных объектов. Приоритетным для нас остается завершение строительства Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. На территории Ангарского городского округа на базе спортивно-оздоровительного комплекса областного Училища олимпийского резерва продолжается строительство регионального спортивного зала "Центр тяжелой атлетики", который является спортивно-тренировочным центром для подготовки сборных команд. Готовится документация по строительству в Иркутске нового стадиона и спортивного комплекса с ледовой ареной для керлинга и стрелковым тиром", - сообщил Кобзев. Он отметил, что в области продолжаются работы по установке плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях. В 2025 году планируется установить семь малых спортивных площадок ГТО, "умную" спортивную площадку в деревне Грановщина Иркутского района, шесть многофункциональных спортивных площадок и три хоккейных корта. В целом за последние пять лет установлено 25 малых спортивных площадок ГТО, 96 многофункциональных спортивных площадок и хоккейных кортов, построено 17 спортивных комплексов различного типа, а также в 2020 году завершено строительство Ледового дворца "Байкал" в Иркутске. В 2025 году введено в эксплуатацию модульное спортивное сооружение в Черемхово – спорткомплекс "Победа". Впервые из областного бюджета выделены средства на создание быстровозводимых спортивных сооружений, которые появятся в Чунском муниципальном округе и Черемхово. Кроме того, продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Алзамае и поселке Балаганск, плавательного бассейна в Зиме. Продолжается капитальный ремонт действующих спортивных комплексов. Глава региона также сообщил, что в Приангарье прорабатывается вопрос создания быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в местах проживания военнослужащих. Ведь для них очень важна хорошая физическая подготовка, отметил он, и создание условий для тренировок необходимо. Также во время визита Дегтярев вручил знаки и удостоверения мастера спорта России спортсменам Приангарья. В торжественной церемонии принял участие губернатор Иркутской области.
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общество, иркутская область, игорь кобзев, михаил дегтярев, россия, иркутск
Иркутская область, Общество, Иркутская область, Игорь Кобзев, Михаил Дегтярев, Россия, Иркутск
В Приангарье возводят крупные спортобъекты

В Приангарье строят крупные спортобъекты, в их числе Дом спорта в Усть-Ордынском

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство стадиона
Строительство стадиона - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ИРКУТСК, 12 июл - РИА Новости. Ряд крупных спортивных объектов проектируются и строятся в Приангарье, приоритетными являются возведение Дома спорта в поселке Усть-Ордынский и спортзала "Центр тяжелой атлетики" на территории Ангарского городского округа, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Развитие спортивной инфраструктуры, реализацию в регионе важных проектов в сфере физической культуры и спорта обсудили министр спорта России Михаил Дегтярев, который находится в Приангарье с рабочим визитом, и губернатор Иркутской области.
«
"В регионе ведется работа по проектированию и строительству крупных спортивных объектов. Приоритетным для нас остается завершение строительства Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. На территории Ангарского городского округа на базе спортивно-оздоровительного комплекса областного Училища олимпийского резерва продолжается строительство регионального спортивного зала "Центр тяжелой атлетики", который является спортивно-тренировочным центром для подготовки сборных команд. Готовится документация по строительству в Иркутске нового стадиона и спортивного комплекса с ледовой ареной для керлинга и стрелковым тиром", - сообщил Кобзев.
Он отметил, что в области продолжаются работы по установке плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях. В 2025 году планируется установить семь малых спортивных площадок ГТО, "умную" спортивную площадку в деревне Грановщина Иркутского района, шесть многофункциональных спортивных площадок и три хоккейных корта. В целом за последние пять лет установлено 25 малых спортивных площадок ГТО, 96 многофункциональных спортивных площадок и хоккейных кортов, построено 17 спортивных комплексов различного типа, а также в 2020 году завершено строительство Ледового дворца "Байкал" в Иркутске.
В 2025 году введено в эксплуатацию модульное спортивное сооружение в Черемхово – спорткомплекс "Победа". Впервые из областного бюджета выделены средства на создание быстровозводимых спортивных сооружений, которые появятся в Чунском муниципальном округе и Черемхово. Кроме того, продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Алзамае и поселке Балаганск, плавательного бассейна в Зиме. Продолжается капитальный ремонт действующих спортивных комплексов.
Глава региона также сообщил, что в Приангарье прорабатывается вопрос создания быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в местах проживания военнослужащих. Ведь для них очень важна хорошая физическая подготовка, отметил он, и создание условий для тренировок необходимо.
Также во время визита Дегтярев вручил знаки и удостоверения мастера спорта России спортсменам Приангарья. В торжественной церемонии принял участие губернатор Иркутской области.
 
Иркутская областьОбществоИркутская областьИгорь КобзевМихаил ДегтяревРоссияИркутск
 
 
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