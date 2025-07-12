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Спецоперация, 12 июля: ВС России нанесли поражение военкоматам ВСУ - РИА Новости, 12.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 12.07.2025 (обновлено: 18:07 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/spetsoperatsiya-2028787098.html
Спецоперация, 12 июля: ВС России нанесли поражение военкоматам ВСУ
Спецоперация, 12 июля: ВС России нанесли поражение военкоматам ВСУ - РИА Новости, 12.07.2025
Спецоперация, 12 июля: ВС России нанесли поражение военкоматам ВСУ
Российские войска нанесли поражение центрам территориального комплектования Украины, дрон ВСУ ударил по "Белгород-Арене", полицейский в Курской области... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:06:00+03:00
2025-07-12T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
курская область
александр хинштейн
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение центрам территориального комплектования Украины, дрон ВСУ ударил по "Белгород-Арене", полицейский в Курской области пострадал в результате атаки БПЛА. ВС РФ нанесли поражение военкоматам ВСУ Российскими войсками нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах, говорится в сводке Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки около 1280 военнослужащих. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотников ВСУ. ПВО сбила ночью 33 БПЛА над регионами России Российские средства ПВО уничтожили за ночь 33 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. По данным ведомства, 16 беспилотников сбито над Брянской областью, три - над Ростовской, два - над Курской, четыре - над Крымом, пять – над акваторией Черного моря, по одному – над территориями Воронежской области, Краснодарского края и над Азовским морем. Полицейский пострадал в результате атаки дрона в Курской области Двадцатидевятилетний полицейский пострадал в результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области, его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Хинштейн уточнил, что пострадавшего доставляют в ближайшую ЦРБ для оказания первой помощи, после бригада "скорой" перевезёт его в Курскую областную больницу. Украинский БПЛА ударил по "Белгород-Арене" Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород-Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор добавил, что повреждены фасад и остекление соцобъекта, атакованного вторым беспилотником. Все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется. ВС РФ начали применять новую стратегию, уничтожая военкоматы Российские войска начали применять новую стратегию, которая заключается в уничтожении военкоматов в русскоязычных регионах Украины, сообщил сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. "Новая стратегия армии России состоит в уничтожении ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в русскоязычных регионах Украины, где насильственная мобилизация приобрела самые большие масштабы", - сказал Басюк. По его словам, мирных жителей на Украине хватают на улицах средь бела дня, чтобы затем отправить на фронт против их собственной воли. "Уничтожение местных отделений (ТЦК - ред.) с их базой данных значительно затруднит этот процесс", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20250711/zakharova-2028688334.html
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украина, россия, курская область, александр хинштейн, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, совет федерации рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, В мире

Спецоперация, 12 июля: ВС России нанесли поражение военкоматам ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение центрам территориального комплектования Украины, дрон ВСУ ударил по "Белгород-Арене", полицейский в Курской области пострадал в результате атаки БПЛА.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.07.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.07.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.07.2025

ВС РФ нанесли поражение военкоматам ВСУ

Российскими войсками нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах, говорится в сводке Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки около 1280 военнослужащих. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотников ВСУ.

ПВО сбила ночью 33 БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 33 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. По данным ведомства, 16 беспилотников сбито над Брянской областью, три - над Ростовской, два - над Курской, четыре - над Крымом, пять – над акваторией Черного моря, по одному – над территориями Воронежской области, Краснодарского края и над Азовским морем.
Обрушившийся жилой дом в Алешках - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам
11 июля, 21:34

Полицейский пострадал в результате атаки дрона в Курской области

Двадцатидевятилетний полицейский пострадал в результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области, его доставляют в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Хинштейн уточнил, что пострадавшего доставляют в ближайшую ЦРБ для оказания первой помощи, после бригада "скорой" перевезёт его в Курскую областную больницу.

Украинский БПЛА ударил по "Белгород-Арене"

Беспилотник ВСУ ударил по "Белгород-Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор добавил, что повреждены фасад и остекление соцобъекта, атакованного вторым беспилотником. Все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Житель Белгородской области погиб при обстреле ВСУ частного дома
Вчера, 16:05

ВС РФ начали применять новую стратегию, уничтожая военкоматы

Российские войска начали применять новую стратегию, которая заключается в уничтожении военкоматов в русскоязычных регионах Украины, сообщил сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
"Новая стратегия армии России состоит в уничтожении ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в русскоязычных регионах Украины, где насильственная мобилизация приобрела самые большие масштабы", - сказал Басюк.
По его словам, мирных жителей на Украине хватают на улицах средь бела дня, чтобы затем отправить на фронт против их собственной воли.
"Уничтожение местных отделений (ТЦК - ред.) с их базой данных значительно затруднит этот процесс", - подчеркнул сенатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКурская областьАлександр ХинштейнВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФВ мире
 
 
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