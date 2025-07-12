https://ria.ru/20250712/spetsoperatsiya-2028715381.html
Операторы БПЛА "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ под Красноармейском
Операторы БПЛА "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 12.07.2025
Операторы БПЛА "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ под Красноармейском
Расчет ударных FPV-дронов танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт и огневую точку ВСУ на красноармейском направлении,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:10:00+03:00
2025-07-12T05:10:00+03:00
2025-07-12T05:10:00+03:00
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт и огневую точку ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Расчет ударных FPV-дронов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" обнаружил и уничтожил скрытый командный пункт и минометную точку ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что оператор беспилотника направил ударный дрон в район предположительного размещения огневой точки ВСУ. Несмотря на противодействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, миномет, замаскированный и скрытый в глубине густой лесополосы, был обнаружен и уничтожен ударом FPV-дрона. После уничтожения огневой точки оператор получил целеуказание на поражение командного пункта ВСУ. В результате непродолжительного поиска цель была визуально обнаружена и поражена.
https://ria.ru/20250712/vsu-2028713007.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы БПЛА "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ под Красноармейском
Минобороны: расчет FPV-дронов уничтожил командный пункт ВСУ под Красноармейском