https://ria.ru/20250712/spetsoperatsiya-2028715381.html

Операторы БПЛА "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ под Красноармейском

Операторы БПЛА "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 12.07.2025

Операторы БПЛА "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ под Красноармейском

Расчет ударных FPV-дронов танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт и огневую точку ВСУ на красноармейском направлении,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T05:10:00+03:00

2025-07-12T05:10:00+03:00

2025-07-12T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт и огневую точку ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Расчет ударных FPV-дронов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" обнаружил и уничтожил скрытый командный пункт и минометную точку ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что оператор беспилотника направил ударный дрон в район предположительного размещения огневой точки ВСУ. Несмотря на противодействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, миномет, замаскированный и скрытый в глубине густой лесополосы, был обнаружен и уничтожен ударом FPV-дрона. После уничтожения огневой точки оператор получил целеуказание на поражение командного пункта ВСУ. В результате непродолжительного поиска цель была визуально обнаружена и поражена.

https://ria.ru/20250712/vsu-2028713007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)