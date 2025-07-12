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Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в металлургии - РИА Новости, 12.07.2025
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09:03 12.07.2025 (обновлено: 09:09 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/sotrudnichestvo-2028725409.html
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в металлургии
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в металлургии - РИА Новости, 12.07.2025
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в металлургии
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области металлургии и ищет партнеров среди крупнейших российских производителей титана и алюминия, РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T09:03:00+03:00
2025-07-12T09:09:00+03:00
экономика
россия
саудовская аравия
технологии
эр-рияд (город)
михаил мишустин
всмпо-ависма
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области металлургии и ищет партнеров среди крупнейших российских производителей титана и алюминия, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф.Ранее пресс служба минпрома Саудовской Аравии сообщила, что аль-Хураиф в рамках своего официального визита в РФ провел встречу с председателем Алюминиевой ассоциации России, а также с руководством крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма"."Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с частными компаниями и российским государственным сектором во всём, что связано с металлургией. Россия имеет опыт в этой области и знает, как извлечь выгоду из многих полезных ископаемых, превратить их в высококачественные промышленные продукты. Например, титан, стратегически значимое сырье, используется в важнейших отраслях промышленности, включая авиастроение. В настоящее время мы работаем над привлечением компаний, которые могли бы стать партнерами саудовских производителей титановой губки в организации процессов переработки и выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью", - сказал аль-Хураиф.В этой связи собеседник агентства подчеркнул необходимость перенять богатый российский опыт в области горнодобывающей отрасли и металлургии, отметив, что Эр-Рияд стремится стимулировать прямое взаимодействие между саудовскими и российскими компаниями для более быстрого внедрения этого опыта в производственные процессы."И в области алюминия у нас тоже идет работа. Накануне у меня была встреча с Алюминиевой ассоциацией в России, в которую входят около 130 компаний. Мы работаем с ними над выявлением компаний, обладающих передовыми технологиями, которые могли бы быть востребованы в королевстве", - добавил аль-Хураиф.Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии возглавлял делегацию королевства на выставке "Иннопром-2025", на которой его страна выступала в качестве партнера. "Иннопром" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.
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экономика, россия, саудовская аравия, технологии, эр-рияд (город), михаил мишустин, всмпо-ависма
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Технологии, Эр-Рияд (город), Михаил Мишустин, ВСМПО-Ависма
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в металлургии

Бандар аль-Хураиф: Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛитье изделий
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области металлургии и ищет партнеров среди крупнейших российских производителей титана и алюминия, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф.
Ранее пресс служба минпрома Саудовской Аравии сообщила, что аль-Хураиф в рамках своего официального визита в РФ провел встречу с председателем Алюминиевой ассоциации России, а также с руководством крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма".
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"Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с частными компаниями и российским государственным сектором во всём, что связано с металлургией. Россия имеет опыт в этой области и знает, как извлечь выгоду из многих полезных ископаемых, превратить их в высококачественные промышленные продукты. Например, титан, стратегически значимое сырье, используется в важнейших отраслях промышленности, включая авиастроение. В настоящее время мы работаем над привлечением компаний, которые могли бы стать партнерами саудовских производителей титановой губки в организации процессов переработки и выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью", - сказал аль-Хураиф.
В этой связи собеседник агентства подчеркнул необходимость перенять богатый российский опыт в области горнодобывающей отрасли и металлургии, отметив, что Эр-Рияд стремится стимулировать прямое взаимодействие между саудовскими и российскими компаниями для более быстрого внедрения этого опыта в производственные процессы.
"И в области алюминия у нас тоже идет работа. Накануне у меня была встреча с Алюминиевой ассоциацией в России, в которую входят около 130 компаний. Мы работаем с ними над выявлением компаний, обладающих передовыми технологиями, которые могли бы быть востребованы в королевстве", - добавил аль-Хураиф.
Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии возглавлял делегацию королевства на выставке "Иннопром-2025", на которой его страна выступала в качестве партнера. "Иннопром" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.
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ЭкономикаРоссияСаудовская АравияТехнологииЭр-Рияд (город)Михаил МишустинВСМПО-Ависма
 
 
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