https://ria.ru/20250712/shuvalova-2028812706.html
Мария Шувалова стала солисткой Большого театра
Мария Шувалова стала солисткой Большого театра - РИА Новости, 12.07.2025
Мария Шувалова стала солисткой Большого театра
Балерина Мария Шувалова стала солисткой Большого театра, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:24:00+03:00
2025-07-12T21:24:00+03:00
2025-07-12T21:24:00+03:00
культура
москва
людмила семеняка
большой театр
московская государственная академия хореографии
мария шувалова
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Балерина Мария Шувалова стала солисткой Большого театра, сообщили в пресс-службе театра. "Мария Шувалова возведена в ранг солистки. Поздравляем!" - говорится в Telegram-канале театра. Балерина задействована в таких постановках, как "Лебединое озеро", "Пламя Парижа", "Анюта", "Щелкунчик" и других. Шувалова родилась в Москве. В 2017 году она окончила Московскую государственную академию хореографии (класс Ирины Сыровой) и была принята в балетную труппу Большого театра. Репетировала под руководством Людмилы Семеняки. Ныне её педагогом-репетитором является Нина Сперанская.
https://ria.ru/20250522/putin-2018520246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, людмила семеняка, большой театр, московская государственная академия хореографии, мария шувалова
Культура, Москва, Людмила Семеняка, Большой театр, Московская государственная академия хореографии, Мария Шувалова
Мария Шувалова стала солисткой Большого театра
Балерина Мария Шувалова возведена в ранг солистки Большого театра