https://ria.ru/20250712/shuvalova-2028812706.html

Мария Шувалова стала солисткой Большого театра

Мария Шувалова стала солисткой Большого театра - РИА Новости, 12.07.2025

Мария Шувалова стала солисткой Большого театра

Балерина Мария Шувалова стала солисткой Большого театра, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T21:24:00+03:00

2025-07-12T21:24:00+03:00

2025-07-12T21:24:00+03:00

культура

москва

людмила семеняка

большой театр

московская государственная академия хореографии

мария шувалова

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Балерина Мария Шувалова стала солисткой Большого театра, сообщили в пресс-службе театра. "Мария Шувалова возведена в ранг солистки. Поздравляем!" - говорится в Telegram-канале театра. Балерина задействована в таких постановках, как "Лебединое озеро", "Пламя Парижа", "Анюта", "Щелкунчик" и других. Шувалова родилась в Москве. В 2017 году она окончила Московскую государственную академию хореографии (класс Ирины Сыровой) и была принята в балетную труппу Большого театра. Репетировала под руководством Людмилы Семеняки. Ныне её педагогом-репетитором является Нина Сперанская.

https://ria.ru/20250522/putin-2018520246.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, людмила семеняка, большой театр, московская государственная академия хореографии, мария шувалова