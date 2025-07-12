https://ria.ru/20250712/sanitary-2028621415.html

Банда "санитаров": как люди в белых халатах наводили ужас на Ростов-на-Дону

Банда "санитаров": как люди в белых халатах наводили ужас на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 12.07.2025

Банда "санитаров": как люди в белых халатах наводили ужас на Ростов-на-Дону

Эта банда наводила ужас в 80-е годы на Ростов-на-Дону, город буквально накрыла волна кровавых преступлений. В целях маскировки преступники надевали белые... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T09:17:00+03:00

2025-07-12T09:17:00+03:00

2025-07-12T09:17:00+03:00

ростов-на-дону

абхазия

кемерово

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Эта банда наводила ужас в 80-е годы на Ростов-на-Дону, город буквально накрыла волна кровавых преступлений. В целях маскировки преступники надевали белые халаты, представляясь медиками, за что и получили свое прозвище – "банда санитаров". Во главе группировки стоял уроженец Абхазии с большими связями, по кличке "Барсик", а помогали ему местные криминальные авторитеты.Пытали раскаленным утюгомПервым, к кому наведались бандиты, стал директор овощного магазина по фамилии Мурадян. Самого его в тот момент не оказалось, дверь открыла жена, которой преступники представились сотрудниками санэпидемстанции. Попав в квартиру, они набросились на хозяйку и стали пытать ее, пуская в ход раскаленный утюг.Пострадавшая отдала преступникам 16,5 тыс. рублей, золотые украшения, швейцарские часы и югославскую дубленку, но осталась жива.Через неделю – новое преступление: бандиты ограбили популярную в городе портниху. Денег преступники не нашли, но забрали только украшений на 1,5 тыс. рублей.Вскоре "санитары" ворвались в квартиру директора одного из пунктов приема стеклотары Казаряна. Хозяина квартиры жестоко избивали и пытали, однако теневой предприниматель оказался крепким орешком и под пытками не сказал, где хранит свои сбережения. Грабители поживились только дешевой бижутерией и 500 рублями.Крайне жестокие убийстваВойдя во вкус, преступники начали убивать, ворвавшись в квартиру спекулянтки Слепневой, торговавшей импортными вещами, "санитары" зарубили ее кухонным топориком, а ее беременную дочь, которая была в гостях, задушили бильярдным кием.Громкое преступление вызвало большой общественный резонанс. К поиску бандитов привлекли лучших сыщиков города, капитана Валерия Беклемищева и подполковника Юрия Закшевера.А тем временем "санитары" наведались в дом скупщика и продавца золота Ханцеля Фишмана на улице Нансена. Разбойники застали лишь его жену Елену: ее задушили и похитили всё ценное, что было в доме.Бриллианты под матрасомСледующей жертвой бандитов стала ростовская пенсионерка: тело убитой женщины около недели пролежало в квартире, пока соседи не вызвали милицию из-за сильного трупного запаха в подъезде.Сыщики недоумевали, зачем разбойники решили расправиться именно с пенсионеркой.Причина стала понятна после обыска: под матрасом, на котором лежала убитая, была клеенчатая сумка, а в ней — золотые украшения, пачки денег, десять сберкнижек, бриллианты и червонцы царской чеканки.Мажор во главеПостепенно милиция вышла на след преступников. Удалось установить одного из главарей ОПГ, им оказался Зафас Барцис, который юные годы провел в Абхазии. Его отец был влиятельным человеком, директором Центрального рынка в Сухуми. Зафас еще подростком попал в плохую компанию, начал принимать наркотики.Узнав об этом, его отец отправил сына учиться в Ростов-на-Дону, подальше от дома. Барцис окончил институт и стал работать прорабом.Но от наркозависимости не избавился, он прибился к преступной группировке, которую возглавлял Хачарес Косиян, известный в уголовном мире как "Христя" или "Козырь пик", обладавший серьезным влиянием в криминальных кругах Ростова-на-Дону. А затем и сам сколотил свою "бригаду".Постепенно стал вырисовываться костяк банды: некто Султанов, братья Халоян, Кутателадзе, слывший "беспредельщиком", неоднократно судимый, Мовсес Айвазян, а также подручные — Геннадий Дворников ("Гендулей") и Владимир Даголдиев ("Армян").Привлекли не всехИз 60 подозреваемых по делу "банды санитаров" оперативникам удалось привлечь около 40 человек. Некоторые из них до конца пытались избежать наказания, например, Айвазян, которого самолетом везли из Кемерова в Ростов-на-Дону, безуспешно пытался выпрыгнуть из салона при взлете.Когда костяк банды оказался в тюрьме, следователи начали получать заманчивые предложения: в обмен на свободу главаря Барцица неизвестные сулили им деньги, награды и высокие должности в Москве, затем перешли к угрозам, но сыщики оказались неподкупны.Тем временем рядовые участники банды стали идти на сделки со следствием: они признались, что ими руководили Барциц и Косиян, а сама группировка действовала не только в Ростове-на-Дону, но в городах Узбекской и Украинской ССР, на Урале, в Поволжье, Подмосковье и Ленинграде.Неожиданный приговорТочка в деле "санитаров" была поставлена только 3 сентября 1984 года.Только двое из банды Айвазян и Кутателадзе были приговорены к смертной казни, но через два года им отменили этот приговор и заменили на 15 лет заключения. Косиян получил 15 лет, Дворников — 14, а Султанов — 13 лет тюрьмы.Барцицу и Даголдиеву суд определил по девять лет исправительно-трудовых лагерей. С учетом того, что по делу проходило 40 человек, можно сказать, что большинство отделалось легким испугом.После отбытия срока в колонии, Барциц обосновался в Адыгее, а в 1999 году вместе с дочерью Эммой получил российское гражданство. Указ об этом лично подписал президент России Борис Ельцин.

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ростов-на-дону, абхазия, кемерово