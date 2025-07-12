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Россия обжаловала отказ суда США прекратить разбирательство по иску ЮКОСа - РИА Новости, 12.07.2025
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18:46 12.07.2025 (обновлено: 18:47 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/rossija-2028791290.html
Россия обжаловала отказ суда США прекратить разбирательство по иску ЮКОСа
Россия обжаловала отказ суда США прекратить разбирательство по иску ЮКОСа - РИА Новости, 12.07.2025
Россия обжаловала отказ суда США прекратить разбирательство по иску ЮКОСа
Россия обжаловала отказ суда Вашингтона прекратить разбирательство по иску дочерней компании ЮКОС Yukos Capital о взыскании с РФ порядка пяти миллиардов... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:46:00+03:00
2025-07-12T18:47:00+03:00
россия
нидерланды
амстердам
юкос
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Россия обжаловала отказ суда Вашингтона прекратить разбирательство по иску дочерней компании ЮКОС Yukos Capital о взыскании с РФ порядка пяти миллиардов долларов, следует из документа в судебной базе. "Данным уведомлением сообщаем, что Российская Федерация обжалует решение", - говорится в документе, поданном юристами, представляющими РФ. Как сообщалось, суд в столичном округе Колумбия отклонил ходатайства России о прекращении или приостановке разбирательства. Суд указал, что процесс шел на основании иска, поданного бывшей дочерней компанией ЮКОСа Yukos Capital в марте 2022 года. Иск был подан после того, как международный арбитраж постановил, что Россия должна была выплатить Yukos Capital около пяти миллиардов долларов. Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года. Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. После этого Россия обжаловала решение в Верховном суде Нидерландов. В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.
https://ria.ru/20250216/sud-1999687343.html
https://ria.ru/20250411/yukos-2010668782.html
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россия, нидерланды, амстердам, юкос, в мире
Россия, Нидерланды, Амстердам, ЮКОС, В мире
Россия обжаловала отказ суда США прекратить разбирательство по иску ЮКОСа

Россия обжаловала отказ суда США прекратить рассмотрение иска по Yukos Capital

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВход в здание нефтяной компании "ЮКОС"
Вход в здание нефтяной компании ЮКОС - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вход в здание нефтяной компании "ЮКОС". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Россия обжаловала отказ суда Вашингтона прекратить разбирательство по иску дочерней компании ЮКОС Yukos Capital о взыскании с РФ порядка пяти миллиардов долларов, следует из документа в судебной базе.
"Данным уведомлением сообщаем, что Российская Федерация обжалует решение", - говорится в документе, поданном юристами, представляющими РФ.
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Как сообщалось, суд в столичном округе Колумбия отклонил ходатайства России о прекращении или приостановке разбирательства.
Суд указал, что процесс шел на основании иска, поданного бывшей дочерней компанией ЮКОСа Yukos Capital в марте 2022 года. Иск был подан после того, как международный арбитраж постановил, что Россия должна была выплатить Yukos Capital около пяти миллиардов долларов.
Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по кассационной жалобе России по делу ЮКОСа запланировано на 17 октября 2025 года.
Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. После этого Россия обжаловала решение в Верховном суде Нидерландов.
В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.
В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.
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