В Германии обеспокоены финансированием дальнобойных ракет для Украины
Вагенкнехт: финансирование украинских ракет приближает войну в Европе
Запуск ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала новой ступенью эскалации заявления о том, что Украина сможет поражать цели в глубине российской территории при помощи финансируемого Германией оружия, приближающими опасность большой войны в Европе.
Ранее генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по Украине в минобороны ФРГ и координирует вопросы военной помощи Киеву, заявил, что первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят к концу июля. Он отметил, что Украине необходимы "ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории: склады, командные пункты, аэродромы и самолеты", и Германия предоставит Киеву финансовую поддержку для приобретения таких ракет.
"Эти заявления крайне опасны. Тот факт, что Украина теперь сможет атаковать цели в глубине российской территории с помощью оружия, финансируемого Германией - это новая ступень эскалации, которая ещё больше приближает нас к полномасштабной войне с Россией. Какое опасное безумие! Следующий шаг к большой европейской войне", - написала Вагенкнехт в соцсети X*.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным