Рейтинг@Mail.ru
В Германии обеспокоены финансированием дальнобойных ракет для Украины - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/rakety-2028759809.html
В Германии обеспокоены финансированием дальнобойных ракет для Украины
В Германии обеспокоены финансированием дальнобойных ракет для Украины - РИА Новости, 12.07.2025
В Германии обеспокоены финансированием дальнобойных ракет для Украины
Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала новой ступенью эскалации заявления о том, что Украина сможет... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:14:00+03:00
2025-07-12T15:14:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
сергей лавров
сара вагенкнехт
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018279101_0:330:1200:1005_1920x0_80_0_0_6d52f7f438e9494e3b8bb59f1c3bda54.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала новой ступенью эскалации заявления о том, что Украина сможет поражать цели в глубине российской территории при помощи финансируемого Германией оружия, приближающими опасность большой войны в Европе. Ранее генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по Украине в минобороны ФРГ и координирует вопросы военной помощи Киеву, заявил, что первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят к концу июля. Он отметил, что Украине необходимы "ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории: склады, командные пункты, аэродромы и самолеты", и Германия предоставит Киеву финансовую поддержку для приобретения таких ракет. "Эти заявления крайне опасны. Тот факт, что Украина теперь сможет атаковать цели в глубине российской территории с помощью оружия, финансируемого Германией - это новая ступень эскалации, которая ещё больше приближает нас к полномасштабной войне с Россией. Какое опасное безумие! Следующий шаг к большой европейской войне", - написала Вагенкнехт в соцсети X*. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным
https://ria.ru/20250711/peskov-2028543817.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018279101_0:217:1200:1117_1920x0_80_0_0_af5aa12c5922b84834399a65a5c1386a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, сара вагенкнехт, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Сара Вагенкнехт, НАТО
В Германии обеспокоены финансированием дальнобойных ракет для Украины

Вагенкнехт: финансирование украинских ракет приближает войну в Европе

© Фото : U.S. Space Force / Kadielle ShawЗапуск ракеты
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : U.S. Space Force / Kadielle Shaw
Запуск ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала новой ступенью эскалации заявления о том, что Украина сможет поражать цели в глубине российской территории при помощи финансируемого Германией оружия, приближающими опасность большой войны в Европе.
Ранее генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по Украине в минобороны ФРГ и координирует вопросы военной помощи Киеву, заявил, что первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят к концу июля. Он отметил, что Украине необходимы "ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории: склады, командные пункты, аэродромы и самолеты", и Германия предоставит Киеву финансовую поддержку для приобретения таких ракет.
"Эти заявления крайне опасны. Тот факт, что Украина теперь сможет атаковать цели в глубине российской территории с помощью оружия, финансируемого Германией - это новая ступень эскалации, которая ещё больше приближает нас к полномасштабной войне с Россией. Какое опасное безумие! Следующий шаг к большой европейской войне", - написала Вагенкнехт в соцсети X*.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Песков прокомментировал планы США продавать НАТО оружие для Украины
11 июля, 13:01
 
В миреУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровСара ВагенкнехтНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала