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Правительство выделило дотации на объекты инфраструктуры Байконура
Правительство выделило дотации на объекты инфраструктуры Байконура - РИА Новости, 12.07.2025
Правительство выделило дотации на объекты инфраструктуры Байконура
Правительство выделило 480 миллионов рублей на предоставление бюджету Байконура дотации на содержание объектов инфраструктуры города, связанных с арендой... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:45:00+03:00
2025-07-12T19:45:00+03:00
2025-07-12T19:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство выделило 480 миллионов рублей на предоставление бюджету Байконура дотации на содержание объектов инфраструктуры города, связанных с арендой космодрома, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выделить Минфину России в 2025 году на предоставление бюджету города Байконура дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур, в рамках комплекса процессных мероприятий "Выполнение международных обязательств" государственной программы РФ "Космическая деятельность России" бюджетные ассигнования в размере 480 500 рублей из резервного фонда правительства", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Минфину России также поручено осуществить контроль за использованием указанных средств с представлением доклада в правительство до 1 июля 2026 года.
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байконур (город), россия, михаил мишустин, в мире
Байконур (город), Россия, Михаил Мишустин, В мире
Правительство выделило дотации на объекты инфраструктуры Байконура
Правительство выделило 480 миллионов рублей на объекты инфраструктуры Байконура