https://ria.ru/20250712/pozhar-2028762613.html

В России за прошедшие сутки потушили 44 природных пожара

В России за прошедшие сутки потушили 44 природных пожара - РИА Новости, 12.07.2025

В России за прошедшие сутки потушили 44 природных пожара

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 44 природных пожара, площадь зоны распространения огня составила более двух тысяч... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:35:00+03:00

2025-07-12T15:35:00+03:00

2025-07-12T15:37:00+03:00

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 44 природных пожара, площадь зоны распространения огня составила более двух тысяч гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки ... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 44 лесных пожара на площади, пройденной огнем 2 125 гектаров", - говорится в сообщении. В ночь на субботу на территории РФ был 71 лесной пожар на площади 2 640 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Томкой области - шесть пожаров на площади 552 гектара.

https://ria.ru/20250711/moskva-2028698641.html

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происшествия, россия, природные пожары в россии