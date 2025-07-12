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Пострадавшие при обрушении моста в Вологодской области получат выплаты - РИА Новости, 12.07.2025
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22:01 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/postradavshie-2028816817.html
Пострадавшие при обрушении моста в Вологодской области получат выплаты
Пострадавшие при обрушении моста в Вологодской области получат выплаты - РИА Новости, 12.07.2025
Пострадавшие при обрушении моста в Вологодской области получат выплаты
Пострадавшие при обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском муниципальном округе Вологодской области получат единовременные выплаты, сообщил глава... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T22:01:00+03:00
2025-07-12T22:01:00+03:00
происшествия
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском муниципальном округе Вологодской области получат единовременные выплаты, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев. "По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям установлены единовременные выплаты пострадавшим в результате обрушения моста через реку Юг в посёлке Дуниловском", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В частности, при тяжком вреде здоровью будет выплачено 50 тысяч рублей, при вреде средней тяжести - 30 тысяч рублей, при лёгком вреде здоровью - 15 тысяч рублей. Выплаты будут произведены за счёт средств резервного фонда администрации округа. Мишенев сообщил, что по последним данным, в приёмно-диагностическое отделение БУЗ ВО "Никольская ЦРБ" обратились девять человек. В настоящее время шесть человек находятся на амбулаторном лечении с ушибами и ссадинами. Два человека госпитализированы с переломами, их состояние оценивается как удовлетворительное. Пациентка, получившая тяжёлые травмы, с бригадой санитарной авиации в ближайшее время будет доставлена в областную больницу города Вологды для оказания квалифицированной медицинской помощи. Ранее сообщалось, что обрушился подвесной пешеходный мост через реку во время Крестного хода в Никольском округе Вологодской области.
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происшествия, вологодская область, юг, вологда
Происшествия, Вологодская область, Юг, Вологда
Пострадавшие при обрушении моста в Вологодской области получат выплаты

Пострадавшие при обрушении моста на Вологодчине получат единовременные выплаты

© Фото : пресс-служба прокуратуры Вологодской областиВ Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост
В Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : пресс-служба прокуратуры Вологодской области
В Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Пострадавшие при обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском муниципальном округе Вологодской области получат единовременные выплаты, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев.
"По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям установлены единовременные выплаты пострадавшим в результате обрушения моста через реку Юг в посёлке Дуниловском", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В частности, при тяжком вреде здоровью будет выплачено 50 тысяч рублей, при вреде средней тяжести - 30 тысяч рублей, при лёгком вреде здоровью - 15 тысяч рублей. Выплаты будут произведены за счёт средств резервного фонда администрации округа.
Мишенев сообщил, что по последним данным, в приёмно-диагностическое отделение БУЗ ВО "Никольская ЦРБ" обратились девять человек. В настоящее время шесть человек находятся на амбулаторном лечении с ушибами и ссадинами. Два человека госпитализированы с переломами, их состояние оценивается как удовлетворительное. Пациентка, получившая тяжёлые травмы, с бригадой санитарной авиации в ближайшее время будет доставлена в областную больницу города Вологды для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что обрушился подвесной пешеходный мост через реку во время Крестного хода в Никольском округе Вологодской области.
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