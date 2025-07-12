https://ria.ru/20250712/poshliny-2028725906.html

Американские пошлины в отношении Индии временно снизят, пишет Bloomberg

Американские пошлины в отношении Индии временно снизят, пишет Bloomberg - РИА Новости, 12.07.2025

Американские пошлины в отношении Индии временно снизят, пишет Bloomberg

Вашингтон и Нью-Дели ведут переговоры о заключении временной торговой сделки, в результате которой США могут обложить Индию пошлинами ниже 20% вместо... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T09:15:00+03:00

2025-07-12T09:15:00+03:00

2025-07-12T09:15:00+03:00

экономика

индия

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вашингтон и Нью-Дели ведут переговоры о заключении временной торговой сделки, в результате которой США могут обложить Индию пошлинами ниже 20% вместо планировавшихся 26%, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "США работают над заключением предварительной торговой сделки с Индией, которая может сократить предложенные ими пошлины до уровня ниже 20%, ставя южноазиатскую страну в более благоприятное положение, чем ее соседей в регионе", - сообщает агентство, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что изначально Вашингтон планировал ввести в отношении Индии пошлины в 26%. Если сделку удастся заключить, то Индия войдет в небольшой список стран, которым удалось договориться с США, указывает агентство. Первого июля президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим торговым соглашением, которое может заключить Вашингтон со своими зарубежными партнерами, станет сделка с Индией. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В апреле Евросоюз на фоне решения властей США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта.

https://ria.ru/20250711/postavki-2028637998.html

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индия

сша

вашингтон (штат)

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экономика, индия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп