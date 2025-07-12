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Подозреваемый в покушении на девочек в Подмосковье рассказал о мотиве
Подозреваемый в покушении на девочек в Подмосковье рассказал о мотиве - РИА Новости, 12.07.2025
Подозреваемый в покушении на девочек в Подмосковье рассказал о мотиве
Подросток, подозреваемый в покушении на убийство двух девочек в Подмосковье, заявил, что напал на несовершеннолетних из-за ненависти с женщинам. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:57:00+03:00
2025-07-12T19:57:00+03:00
2025-07-12T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подросток, подозреваемый в покушении на убийство двух девочек в Подмосковье, заявил, что напал на несовершеннолетних из-за ненависти с женщинам. "Мотив - мизогиния… ненависть к женщинам", - сказал он на видео допроса, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Ранее в субботу пресс-служба подмосковного главка СК РФ сообщила, что 11 июля в лесном массиве вблизи СНТ городского округа Домодедово 16-летний подозреваемый молотком нанес двум девочкам удары в область головы, одна из них смогла сбежать и сообщить родителям о случившемся, после чего была вызвана "скорая", и девочек госпитализировали. Подозреваемый задержан, на допросе он признался в содеянном.
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происшествия, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Домодедово (аэропорт)
Подозреваемый в покушении на девочек в Подмосковье рассказал о мотиве
Подозреваемый в покушении на девочек в Подмосковье заявил о ненависти к женщинам