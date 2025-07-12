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Подозреваемый в покушении на девочек в Подмосковье рассказал о мотиве - РИА Новости, 12.07.2025
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19:57 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/podmoskove-2028803317.html
Подозреваемый в покушении на девочек в Подмосковье рассказал о мотиве
Подозреваемый в покушении на девочек в Подмосковье рассказал о мотиве - РИА Новости, 12.07.2025
Подозреваемый в покушении на девочек в Подмосковье рассказал о мотиве
Подросток, подозреваемый в покушении на убийство двух девочек в Подмосковье, заявил, что напал на несовершеннолетних из-за ненависти с женщинам. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:57:00+03:00
2025-07-12T19:57:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подросток, подозреваемый в покушении на убийство двух девочек в Подмосковье, заявил, что напал на несовершеннолетних из-за ненависти с женщинам. "Мотив - мизогиния… ненависть к женщинам", - сказал он на видео допроса, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Ранее в субботу пресс-служба подмосковного главка СК РФ сообщила, что 11 июля в лесном массиве вблизи СНТ городского округа Домодедово 16-летний подозреваемый молотком нанес двум девочкам удары в область головы, одна из них смогла сбежать и сообщить родителям о случившемся, после чего была вызвана "скорая", и девочек госпитализировали. Подозреваемый задержан, на допросе он признался в содеянном.
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россия
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происшествия, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Домодедово (аэропорт)
Подозреваемый в покушении на девочек в Подмосковье рассказал о мотиве

Подозреваемый в покушении на девочек в Подмосковье заявил о ненависти к женщинам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подросток, подозреваемый в покушении на убийство двух девочек в Подмосковье, заявил, что напал на несовершеннолетних из-за ненависти с женщинам.
"Мотив - мизогиния… ненависть к женщинам", - сказал он на видео допроса, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Ранее в субботу пресс-служба подмосковного главка СК РФ сообщила, что 11 июля в лесном массиве вблизи СНТ городского округа Домодедово 16-летний подозреваемый молотком нанес двум девочкам удары в область головы, одна из них смогла сбежать и сообщить родителям о случившемся, после чего была вызвана "скорая", и девочек госпитализировали. Подозреваемый задержан, на допросе он признался в содеянном.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Мужчина в Сергиевом Посаде ударил ребенка ножом
4 июля, 19:46
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Домодедово (аэропорт)
 
 
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