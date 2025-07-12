https://ria.ru/20250712/podmoskove-2028802594.html

В Подмосковье в ДТП погиб ребенок

В Подмосковье в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 12.07.2025

В Подмосковье в ДТП погиб ребенок

Женщина за рулем "Мазды" столкнулась с грузовиком "Ман" в Подмосковье, в результате 13-летний пассажир легковушки погиб, сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T19:51:00+03:00

2025-07-12T19:51:00+03:00

2025-07-12T19:51:00+03:00

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Женщина за рулем "Мазды" столкнулась с грузовиком "Ман" в Подмосковье, в результате 13-летний пассажир легковушки погиб, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Богородском городском округе, в котором погиб несовершеннолетний. Сегодня примерно в 17.20 на 56-м километре автодороги М-7 "Волга" в сторону Москвы произошло ДТП", - говорится в сообщении. По информации полиции, женщина-водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем марки "Мазда", совершила столкнулась с грузовиком марки "Ман", после чего легковушка опрокинулась, в результате ее 13-летний пассажир погиб. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, московская область (подмосковье), москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)