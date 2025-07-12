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В Подмосковье в ДТП погиб ребенок
В Подмосковье в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 12.07.2025
В Подмосковье в ДТП погиб ребенок
Женщина за рулем "Мазды" столкнулась с грузовиком "Ман" в Подмосковье, в результате 13-летний пассажир легковушки погиб, сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:51:00+03:00
2025-07-12T19:51:00+03:00
2025-07-12T19:51:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Женщина за рулем "Мазды" столкнулась с грузовиком "Ман" в Подмосковье, в результате 13-летний пассажир легковушки погиб, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Богородском городском округе, в котором погиб несовершеннолетний. Сегодня примерно в 17.20 на 56-м километре автодороги М-7 "Волга" в сторону Москвы произошло ДТП", - говорится в сообщении. По информации полиции, женщина-водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем марки "Мазда", совершила столкнулась с грузовиком марки "Ман", после чего легковушка опрокинулась, в результате ее 13-летний пассажир погиб. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье в ДТП погиб ребенок
В Подмосковье женщина за рулем "Мазды" столкнулась с грузовиком, погиб ребенок