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О чем мечтали советские дети: истории легендарных пионерлагерей

О чем мечтали советские дети: истории легендарных пионерлагерей - РИА Новости, 12.07.2025

О чем мечтали советские дети: истории легендарных пионерлагерей

"Орленку" исполнилось 65 лет. Этот лагерь отдыха по привычке еще называют пионерским, как и другие, открывшиеся в советские времена. О самых главных детских... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. "Орленку" исполнилось 65 лет. Этот лагерь отдыха по привычке еще называют пионерским, как и другие, открывшиеся в советские времена. О самых главных детских здравницах страны — в материале РИА Новости."Орленок" — место, где рождаются мечты и крепнет дружба. Здесь дети из всех регионов России обретают новый опыт и знания, делают первый шаг к выбору своего профессионального пути. Вырастая, орлята становятся движущей силой позитивных свершений в нашей стране, реальными делами меняя мир к лучшему" — этой цитатой директора легендарной здравницы Александра Джеуса открывается сайт Всероссийского детского центра, расположенного на черноморском побережье, в 45 километрах от Туапсе.В его составе — десять лагерей. Некоторые работают круглогодично, другие — только в летний период. Все они разной направленности. Например "Юнармеец" — палаточный, с военным укладом, традициями, стилем жизни. "Дозорный" на горной вершине — единственная в мире детская погранзастава, приступившая к охране границы в 1872-м. Территория "Орленка", протянувшаяся вдоль песчаных пляжей бухты Голубая, — более 200 гектаров.А началось все с палаточного лагеря, который тут разбили в 1960-м.Сейчас на территории ВДЦ есть Дворец культуры и спорта с бассейном с морской водой, стадион "Юность", приемный корпус и здание для вожатых, гостиница, автогородок.С советских времен сохранился знаменитый памятник "Костер". Он и сейчас встречает детей, приезжающих на отдых.Еще одна визитная карточка "Орленка" — Столб мира. На его гранях — надпись "Да будет мир во всем мире!" на японском, английском и русском языках. Этот памятный знак появился благодаря письмам детей с пожеланием мира — они положили послания в бутылки и попросили взрослых развезти их во все порты страны и бросить в море.Еще один легендарный пионерлагерь — "Артек" — отметил в этом году 100-летний юбилей. О путевке в эту здравницу мечтали, пожалуй, все советские ребята. Ею награждали только за самые большие заслуги — активное участие в делах дружины, успехи в учебе и спорте.Изначально это был санаторий для детей, больных туберкулезом и анемией. А название получил в честь урочища на берегу одноименной реки.Первая смена — 80 пионеров из Москвы, Крыма и Иваново-Вознесенска — разместилась в четырех брезентовых палатках с керосиновыми лампами и водой из колодцев. После землетрясения в 1927-м лагерь перестроили. Здесь появились фанерные домики, электричество и водопровод, здравница стала круглогодичной. В 1960-х в "Артеке" возвели 150 зданий, три бассейна, киностудию, стадион на семь тысяч мест и школу.На территории здравницы снимали "Нового Гулливера", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта", "Сердца трех", "Через тернии к звездам".В Международный детский центр приезжают более 40 тысяч детей в год. К юбилею лагеря в Госдуме, Совете Федерации, ГУМе проводились выставки, были выпущены памятные монеты, марки.Визитная карточка "Артека" — мозаичное панно "Интернациональная дружба детей". Оно выполнено на белом инкерманском камне из цветных крымских камней, собранных отдыхавшими в лагере.Лагерь "Океан" находится на берегу Тихого океана, в 35 километрах от Владивостока. Он был третьим после "Артека" и "Орленка" в рейтинге самых престижных детских здравниц СССР. Открылся в 1983 году.Здесь пять дружин: "Тигренок", "Китенок", "Парус", "Океанская эскадра", "Бригантина". В прошлом году первых отдыхающих встретил центр воспитательных технологий "Маяк". Он расположен на возвышенности у берега Японского моря. В нем 18 жилых домиков и большой корпус "Паллада".Сейчас строится комплекс зданий круглогодичной дружины "Галактика". В ее состав войдут жилой комплекс на 500 мест, в том числе 100 мест для детей с ограниченными возможностями здоровья, столовая, киноконцертный и спортивный залы, школа на 20 классов, физкультурно-оздоровительный комплекс, современный медицинский центр, Дом детского творчества и сезонный амфитеатр.Еще один знаменитый лагерь — "Зубренок". Его называют "Белорусским Артеком". Открылась здравница в 1969 году на берегу озера Нарочь.Это детский образовательно-оздоровительный центр. В нем пять спальных корпусов, игровые павильоны, корпус для отдыха семейных детских домов, школа, бассейн, киноконцертный зал, спортзал, стадион, теннисный корт и интеллектуальный центр. "Заполярье" под Тулой, на берегу реки Оки — не такой знаменитый и совсем небольшой, но его знали во всем Советском Союзе. Именно на его территории снимали культовый фильм Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Роль директора пионерлагеря Дынина блестяще исполнил Евгений Евстигнеев.Сейчас "Заполярье" выглядит, конечно, не так, как в советском кино. Это современный лагерь с многоэтажными корпусами, спортивным комплексом, санаторием, площадками для мини-гольфа и тенниса.

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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