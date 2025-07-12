О чем мечтали советские дети: истории легендарных пионерлагерей
Всероссийский детский центр "Орленок" празднует 65-летний юбилей
© РИА Новости / Евгений Миранский | Перейти в медиабанкВоспитанники пионерского лагеря ЦК ВЛКСМ "Орленок“
Воспитанники пионерского лагеря ЦК ВЛКСМ "Орленок“
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. "Орленку" исполнилось 65 лет. Этот лагерь отдыха по привычке еще называют пионерским, как и другие, открывшиеся в советские времена. О самых главных детских здравницах страны — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Миранский | Перейти в медиабанкОтряд барабанщиков. Всероссийский пионерский лагерь "Орленок"
Отряд барабанщиков. Всероссийский пионерский лагерь "Орленок"
"Орленок" — место, где рождаются мечты и крепнет дружба. Здесь дети из всех регионов России обретают новый опыт и знания, делают первый шаг к выбору своего профессионального пути. Вырастая, орлята становятся движущей силой позитивных свершений в нашей стране, реальными делами меняя мир к лучшему" — этой цитатой директора легендарной здравницы Александра Джеуса открывается сайт Всероссийского детского центра, расположенного на черноморском побережье, в 45 километрах от Туапсе.
В его составе — десять лагерей. Некоторые работают круглогодично, другие — только в летний период. Все они разной направленности. Например "Юнармеец" — палаточный, с военным укладом, традициями, стилем жизни. "Дозорный" на горной вершине — единственная в мире детская погранзастава, приступившая к охране границы в 1872-м.
Всероссийский пионерский лагерь "Орленок"
Территория "Орленка", протянувшаяся вдоль песчаных пляжей бухты Голубая, — более 200 гектаров.
А началось все с палаточного лагеря, который тут разбили в 1960-м.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПляж Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок"
Пляж Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок"
Сейчас на территории ВДЦ есть Дворец культуры и спорта с бассейном с морской водой, стадион "Юность", приемный корпус и здание для вожатых, гостиница, автогородок.
С советских времен сохранился знаменитый памятник "Костер". Он и сейчас встречает детей, приезжающих на отдых.
Еще одна визитная карточка "Орленка" — Столб мира. На его гранях — надпись "Да будет мир во всем мире!" на японском, английском и русском языках. Этот памятный знак появился благодаря письмам детей с пожеланием мира — они положили послания в бутылки и попросили взрослых развезти их во все порты страны и бросить в море.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДети на концерте в честь закрытия смены "Вечер перед расставанием" в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети на концерте в честь закрытия смены "Вечер перед расставанием" в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Еще один легендарный пионерлагерь — "Артек" — отметил в этом году 100-летний юбилей.
О путевке в эту здравницу мечтали, пожалуй, все советские ребята. Ею награждали только за самые большие заслуги — активное участие в делах дружины, успехи в учебе и спорте.
О путевке в эту здравницу мечтали, пожалуй, все советские ребята. Ею награждали только за самые большие заслуги — активное участие в делах дружины, успехи в учебе и спорте.
Изначально это был санаторий для детей, больных туберкулезом и анемией. А название получил в честь урочища на берегу одноименной реки.
Первая смена — 80 пионеров из Москвы, Крыма и Иваново-Вознесенска — разместилась в четырех брезентовых палатках с керосиновыми лампами и водой из колодцев.
© РИА Новости / Вячеслав Рунов | Перейти в медиабанкВсесоюзный пионерский лагерь "Артек" имени В. И. Ленина (ныне — Международный детский центр "Артек")
Всесоюзный пионерский лагерь "Артек" имени В. И. Ленина (ныне — Международный детский центр "Артек")
После землетрясения в 1927-м лагерь перестроили. Здесь появились фанерные домики, электричество и водопровод, здравница стала круглогодичной.
В 1960-х в "Артеке" возвели 150 зданий, три бассейна, киностудию, стадион на семь тысяч мест и школу.
На территории здравницы снимали "Нового Гулливера", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта", "Сердца трех", "Через тернии к звездам".
© РИА Новости / В. Лагранж | Перейти в медиабанкРебята из кружка "Юный техник" проводят испытания модели "Лунохода". Всесоюзный пионерский лагерь "Артек" имени В. И. Ленина
Ребята из кружка "Юный техник" проводят испытания модели "Лунохода". Всесоюзный пионерский лагерь "Артек" имени В. И. Ленина
В Международный детский центр приезжают более 40 тысяч детей в год.
К юбилею лагеря в Госдуме, Совете Федерации, ГУМе проводились выставки, были выпущены памятные монеты, марки.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Визитная карточка "Артека" — мозаичное панно "Интернациональная дружба детей". Оно выполнено на белом инкерманском камне из цветных крымских камней, собранных отдыхавшими в лагере.
© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДети, отдыхающие в пионерском лагере "Океан", слушают песни у костра на берегу моря
Дети, отдыхающие в пионерском лагере "Океан", слушают песни у костра на берегу моря
Лагерь "Океан" находится на берегу Тихого океана, в 35 километрах от Владивостока. Он был третьим после "Артека" и "Орленка" в рейтинге самых престижных детских здравниц СССР. Открылся в 1983 году.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДети на пляже во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке
Дети на пляже во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке
Здесь пять дружин: "Тигренок", "Китенок", "Парус", "Океанская эскадра", "Бригантина". В прошлом году первых отдыхающих встретил центр воспитательных технологий "Маяк". Он расположен на возвышенности у берега Японского моря. В нем 18 жилых домиков и большой корпус "Паллада".
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВсероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке
Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке
Сейчас строится комплекс зданий круглогодичной дружины "Галактика". В ее состав войдут жилой комплекс на 500 мест, в том числе 100 мест для детей с ограниченными возможностями здоровья, столовая, киноконцертный и спортивный залы, школа на 20 классов, физкультурно-оздоровительный комплекс, современный медицинский центр, Дом детского творчества и сезонный амфитеатр.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВ пионерском лагере "Зубренок", расположенном на берегу озера Нарочь
В пионерском лагере "Зубренок", расположенном на берегу озера Нарочь
Еще один знаменитый лагерь — "Зубренок". Его называют "Белорусским Артеком". Открылась здравница в 1969 году на берегу озера Нарочь.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкНа торжественной линейке в пионерском лагере "Зубренок" на озере Нарочь
На торжественной линейке в пионерском лагере "Зубренок" на озере Нарочь
Это детский образовательно-оздоровительный центр. В нем пять спальных корпусов, игровые павильоны, корпус для отдыха семейных детских домов, школа, бассейн, киноконцертный зал, спортзал, стадион, теннисный корт и интеллектуальный центр.
© Мосфильм (1964) Кадр из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
© Мосфильм (1964)
Кадр из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
"Заполярье" под Тулой, на берегу реки Оки — не такой знаменитый и совсем небольшой, но его знали во всем Советском Союзе. Именно на его территории снимали культовый фильм Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Роль директора пионерлагеря Дынина блестяще исполнил Евгений Евстигнеев.
© Мосфильм (1964) Кадр из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
© Мосфильм (1964)
Кадр из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
Сейчас "Заполярье" выглядит, конечно, не так, как в советском кино. Это современный лагерь с многоэтажными корпусами, спортивным комплексом, санаторием, площадками для мини-гольфа и тенниса.