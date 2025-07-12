https://ria.ru/20250712/parizh-2028767831.html

Около 12 тысяч полицейских будут работать в Париже в День взятия Бастилии

Около 12 тысяч полицейских будут работать в Париже в День взятия Бастилии - РИА Новости, 12.07.2025

Около 12 тысяч полицейских будут работать в Париже в День взятия Бастилии

Около 12 тысяч правоохранителей будут задействованы в Париже и его пригороде для обеспечения безопасности 13 и 14 июля в связи с финалом клубного чемпионата... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:23:00+03:00

2025-07-12T16:23:00+03:00

2025-07-12T16:23:00+03:00

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ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Около 12 тысяч правоохранителей будут задействованы в Париже и его пригороде для обеспечения безопасности 13 и 14 июля в связи с финалом клубного чемпионата мира по футболу и празднуемым ежегодно Днем взятия Бастилии, заявил в субботу префект парижской полиции Лоран Нуньес. День взятия Бастилии - главный национальный праздник Франции, отмечаемый 14 июля. В этом году накануне празднования французский "Пари Сен-Жермен" поборется с "Челси" в финале клубного чемпионата мира по футболу в США. "В общей сложности мы задействуем 11,5 тысячи правоохранителей на два дня… в Париже и трех пригородных департаментах", - сказал Нуньес в интервью телеканалу BFMTV. Глава парижской полиции напомнил, что в понедельник утром на Елисейских полях пройдет традиционный военный парад, а вечером в городе состоится концерт и пиротехническое представление. В этот день власти ожидают волнений в некоторых районах столицы, которые зачастую сопровождаются стычками с правоохранителями, добавил Нуньес. Полиция также будет задействована и накануне в связи с проведением в США финала клубного чемпионата мира с участием французского "Пари Сен-Жермен", заявил префект. По его словам, в случае победы "ПСЖ" в Париже могут начаться массовые празднования, на фоне чего правоохранителям необходимо будет сохранять бдительность. Нуньес подчеркнул, что полиция будет разгонять всех болельщиков, желающих собраться на Елисейских полях, поскольку там уже всё было подготовлено к проведению парада по случаю 14 июля.

https://ria.ru/20250705/sena-2027372247.html

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в мире, олимпийские игры, париж, сша, франция