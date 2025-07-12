https://ria.ru/20250712/ovchinskiy-2028665608.html

Овчинский: по программе реновации в Кузьминках переехали 2,5 тысячи семей

Овчинский: по программе реновации в Кузьминках переехали 2,5 тысячи семей - РИА Новости, 12.07.2025

Овчинский: по программе реновации в Кузьминках переехали 2,5 тысячи семей

В Кузьминках на юго-востоке Москвы по программе реновации с момента ее начала в новое жилье переехали примерно 2,5 тысячи семей, сообщил министр столичного... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:05:00+03:00

2025-07-12T14:05:00+03:00

2025-07-12T14:05:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кузьминках на юго-востоке Москвы по программе реновации с момента ее начала в новое жилье переехали примерно 2,5 тысячи семей, сообщил министр столичного правительства, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Как отметил руководитель департамента, около 2 тысяч из переселившихся семей воспользовались бесплатным городским сервисом помощи в переезде."Столица бесплатно предоставила новоселам грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. Всего в районе планируется расселить 287 домов, более 64 тысяч москвичей получат новые квартиры", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градполитики.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в первом полугодии 2025 года, в столице в рамках программы завершили строительство более чем 20 жилых комплексов, что в два раза больше, чем в первой половине прошлого года, переехали в новое жилье более 18 тысяч москвичей.

москва

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский