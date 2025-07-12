https://ria.ru/20250712/opasnost-2028721116.html

В Саратовской области объявили опасность атаку БПЛА

В Саратовской области объявили опасность атаку БПЛА - РИА Новости, 12.07.2025

В Саратовской области объявили опасность атаку БПЛА

Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в регионе, все экстренные службы приведены в полную готовность. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T07:51:00+03:00

2025-07-12T07:51:00+03:00

2025-07-12T08:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в регионе, все экстренные службы приведены в полную готовность. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250712/opasnost-2028720450.html

саратовская область

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2025

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саратовская область, роман бусаргин