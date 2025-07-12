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В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:32 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/opasnost-2028720450.html
В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников
В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.07.2025
В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников
Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T07:32:00+03:00
2025-07-12T07:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
пензенская область
олег мельниченко
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 6.56 мск, она продлилась 28 минут. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250712/opasnost-2028720303.html
пензенская область
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происшествия, пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников

Мельниченко: в Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Опасность была объявлена в 6.56 мск, она продлилась 28 минут.
"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал он в Telegram-канале.
Алексин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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Вчера, 07:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
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