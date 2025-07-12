https://ria.ru/20250712/opasnost-2028720450.html

В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников

В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.07.2025

В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников

Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T07:32:00+03:00

2025-07-12T07:32:00+03:00

2025-07-12T07:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

пензенская область

олег мельниченко

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 6.56 мск, она продлилась 28 минут. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250712/opasnost-2028720303.html

пензенская область

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происшествия, пензенская область, олег мельниченко