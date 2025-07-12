https://ria.ru/20250712/opasnost-2028719129.html
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.07.2025
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, интернет ограничен, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T06:57:00+03:00
2025-07-12T06:57:00+03:00
2025-07-12T06:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/26/1509542689_379:0:5666:2974_1920x0_80_0_0_c1ba7373beab73470d90a27bc8c5c4c6.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, интернет ограничен, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Внимание! В Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". Интернет ограничен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250712/bespilotnik-2028717964.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/26/1509542689_1060:0:5025:2974_1920x0_80_0_0_a726db49627a6523edac51a5034054fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА