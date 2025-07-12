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В Смоленской области многодетным матерям вручены знаки "Материнская слава" - РИА Новости, 12.07.2025
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Смоленская область
 
18:07 12.07.2025
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В Смоленской области многодетным матерям вручены знаки "Материнская слава"
В Смоленской области многодетным матерям вручены знаки "Материнская слава" - РИА Новости, 12.07.2025
В Смоленской области многодетным матерям вручены знаки "Материнская слава"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил региональные Почетные знаки "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной 14 многодетным матерям,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:07:00+03:00
2025-07-12T18:07:00+03:00
смоленская область
общество
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил региональные Почетные знаки "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной 14 многодетным матерям, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. Такими знаками награждаются мамы, которые воспитывают четырех или более детей. На сегодняшний день его обладательницами являются 488 человек из всех муниципалитетов Смоленской области. "Растить и воспитывать детей, особенно в многодетной семье – это огромный труд, заслуживающий признания и уважения. Всесторонняя поддержка семей с детьми – наша приоритетная задача. Сегодня в регионе почти 87 тысяч семей, каждая десятая – многодетная. В области для них действует более 40 мер поддержки, установленные федеральным и областным законодательством", - написал Анохин.
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общество, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Общество, Смоленская область, Василий Анохин
В Смоленской области многодетным матерям вручены знаки "Материнская слава"

Губернатор Анохин вручил региональные почетные знаки 14 многодетным матерям

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил региональные Почетные знаки "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной 14 многодетным матерям, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
Такими знаками награждаются мамы, которые воспитывают четырех или более детей. На сегодняшний день его обладательницами являются 488 человек из всех муниципалитетов Смоленской области.
«
"Растить и воспитывать детей, особенно в многодетной семье – это огромный труд, заслуживающий признания и уважения. Всесторонняя поддержка семей с детьми – наша приоритетная задача. Сегодня в регионе почти 87 тысяч семей, каждая десятая – многодетная. В области для них действует более 40 мер поддержки, установленные федеральным и областным законодательством", - написал Анохин.
 
Смоленская областьОбществоСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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