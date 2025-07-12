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В Смоленской области многодетным матерям вручены знаки "Материнская слава"

В Смоленской области многодетным матерям вручены знаки "Материнская слава" - РИА Новости, 12.07.2025

В Смоленской области многодетным матерям вручены знаки "Материнская слава"

Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил региональные Почетные знаки "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной 14 многодетным матерям,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:07:00+03:00

2025-07-12T18:07:00+03:00

2025-07-12T18:07:00+03:00

смоленская область

общество

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил региональные Почетные знаки "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной 14 многодетным матерям, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. Такими знаками награждаются мамы, которые воспитывают четырех или более детей. На сегодняшний день его обладательницами являются 488 человек из всех муниципалитетов Смоленской области. "Растить и воспитывать детей, особенно в многодетной семье – это огромный труд, заслуживающий признания и уважения. Всесторонняя поддержка семей с детьми – наша приоритетная задача. Сегодня в регионе почти 87 тысяч семей, каждая десятая – многодетная. В области для них действует более 40 мер поддержки, установленные федеральным и областным законодательством", - написал Анохин.

смоленская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, смоленская область, василий анохин