https://ria.ru/20250712/moskva-2028704478.html
В полиции рассказали, кто был за рулем машины, сбившей людей в Москве
В полиции рассказали, кто был за рулем машины, сбившей людей в Москве - РИА Новости, 12.07.2025
В полиции рассказали, кто был за рулем машины, сбившей людей в Москве
За рулем автомобиля, влетевшего в людей в центре Москвы, по предварительным данным, находился 23-летний студент, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T00:29:00+03:00
2025-07-12T00:29:00+03:00
2025-07-12T00:43:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За рулем автомобиля, влетевшего в людей в центре Москвы, по предварительным данным, находился 23-летний студент, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, находившиеся в авто задержаны. "Предварительно, водитель - студент 2001 года рождения", - сказал собеседник агентства. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1 легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии.
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происшествия, москва
В полиции рассказали, кто был за рулем машины, сбившей людей в Москве
За рулем сбившего людей в Москве автомобиля был 23-летний студент
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За рулем автомобиля, влетевшего в людей в центре Москвы, по предварительным данным, находился 23-летний студент, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве
, находившиеся в авто задержаны.
"Предварительно, водитель - студент 2001 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1 легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии.