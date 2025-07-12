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Источник: полиция будет выяснять, кто вел машину, сбившую людей в Москве - РИА Новости, 12.07.2025
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00:22 12.07.2025 (обновлено: 00:26 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/moskva-2028703789.html
Источник: полиция будет выяснять, кто вел машину, сбившую людей в Москве
Источник: полиция будет выяснять, кто вел машину, сбившую людей в Москве - РИА Новости, 12.07.2025
Источник: полиция будет выяснять, кто вел машину, сбившую людей в Москве
Полиция будет выяснять, кто из задержанных после ДТП на Бережковской набережной в Москве находился за рулем машины, сбившей людей, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T00:22:00+03:00
2025-07-12T00:26:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полиция будет выяснять, кто из задержанных после ДТП на Бережковской набережной в Москве находился за рулем машины, сбившей людей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Несколько человек доставляются в ОМВД. Предстоит разобраться, кто из них был за рулем", - сказал собеседник агентства.Ранее полиция сообщила, что обнаружила автомобиль, сбивший людей на пешеходном переходе. Там добавили, что люди, находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел.Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1 легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник: полиция будет выяснять, кто вел машину, сбившую людей в Москве

Полиция будет выяснять, кто был за рулем автомобиля, сбившего людей в Москве

© Фото : депздрав МосквыДТП на Бережковской набережной в Москве
ДТП на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : депздрав Москвы
ДТП на Бережковской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полиция будет выяснять, кто из задержанных после ДТП на Бережковской набережной в Москве находился за рулем машины, сбившей людей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Несколько человек доставляются в ОМВД. Предстоит разобраться, кто из них был за рулем", - сказал собеседник агентства.
Ранее полиция сообщила, что обнаружила автомобиль, сбивший людей на пешеходном переходе. Там добавили, что люди, находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1 легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии.
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