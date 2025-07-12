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Москалькова сообщила о планах обмена посылками для пленных - РИА Новости, 12.07.2025
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07:29 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028720127.html
Москалькова сообщила о планах обмена посылками для пленных
Москалькова сообщила о планах обмена посылками для пленных - РИА Новости, 12.07.2025
Москалькова сообщила о планах обмена посылками для пленных
Российская и украинская стороны вскоре планируют обменяться новой партией посылок для военнопленных от их близких, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T07:29:00+03:00
2025-07-12T07:29:00+03:00
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская и украинская стороны вскоре планируют обменяться новой партией посылок для военнопленных от их близких, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Планируем отправить. Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, планируется ли отправка посылок российским пленным. Федеральный омбудсмен отметила, что обмен посылками будет двусторонним.
https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028709281.html
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россия, татьяна москалькова
Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова сообщила о планах обмена посылками для пленных

Москалькова: Россия и Украина планируют обменяться посылками для военнопленных

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская и украинская стороны вскоре планируют обменяться новой партией посылок для военнопленных от их близких, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Планируем отправить. Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, планируется ли отправка посылок российским пленным.
Федеральный омбудсмен отметила, что обмен посылками будет двусторонним.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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Вчера, 02:28
 
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