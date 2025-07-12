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Москалькова заявила о необходимости соцподдержки семей военнопленных - РИА Новости, 12.07.2025
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04:36 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028714245.html
Москалькова заявила о необходимости соцподдержки семей военнопленных
Москалькова заявила о необходимости соцподдержки семей военнопленных - РИА Новости, 12.07.2025
Москалькова заявила о необходимости соцподдержки семей военнопленных
Семьи российских военнопленных нуждаются в социальном патронаже фонда "Защитники отечества" или уполномоченных по правам человека, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T04:36:00+03:00
2025-07-12T04:36:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Семьи российских военнопленных нуждаются в социальном патронаже фонда "Защитники отечества" или уполномоченных по правам человека, заявила в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что фонд "Защитники Отечества" по указу президента России Владимира Путина занимается социальным патронажем семей без вести пропавших. "Но семьи военнопленных не имеют такой патронаж со стороны фонда "Защитники Отечества". Мы стараемся выполнять эту функцию и находимся на постоянной живой связи с семьями наших военнопленных, спрашиваем, что можно сделать для того, чтобы помочь им в решении многих вопросов, подключаем сюда фонды, конечно, работаем вместе с нашими региональными омбудсменами, вместе с губернаторами, властью", - сказала Москалькова. Федеральный омбудсмен подчеркнула особую важность того, чтобы семьи военнопленных были "окутаны заботой" и им оказывалась вся необходимая помощь.
https://ria.ru/20250710/moskalkova-2028264826.html
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общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин
Москалькова заявила о необходимости соцподдержки семей военнопленных

Москалькова: семьи российских военнопленных нуждаются в соцподдержке

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Семьи российских военнопленных нуждаются в социальном патронаже фонда "Защитники отечества" или уполномоченных по правам человека, заявила в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что фонд "Защитники Отечества" по указу президента России Владимира Путина занимается социальным патронажем семей без вести пропавших.
"Но семьи военнопленных не имеют такой патронаж со стороны фонда "Защитники Отечества". Мы стараемся выполнять эту функцию и находимся на постоянной живой связи с семьями наших военнопленных, спрашиваем, что можно сделать для того, чтобы помочь им в решении многих вопросов, подключаем сюда фонды, конечно, работаем вместе с нашими региональными омбудсменами, вместе с губернаторами, властью", - сказала Москалькова.
Федеральный омбудсмен подчеркнула особую важность того, чтобы семьи военнопленных были "окутаны заботой" и им оказывалась вся необходимая помощь.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаВладимир Путин
 
 
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