https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028714245.html

Москалькова заявила о необходимости соцподдержки семей военнопленных

Москалькова заявила о необходимости соцподдержки семей военнопленных - РИА Новости, 12.07.2025

Москалькова заявила о необходимости соцподдержки семей военнопленных

Семьи российских военнопленных нуждаются в социальном патронаже фонда "Защитники отечества" или уполномоченных по правам человека, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T04:36:00+03:00

2025-07-12T04:36:00+03:00

2025-07-12T04:36:00+03:00

общество

россия

татьяна москалькова

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a602b205dd5e101bf105aeeeb88797b.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Семьи российских военнопленных нуждаются в социальном патронаже фонда "Защитники отечества" или уполномоченных по правам человека, заявила в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что фонд "Защитники Отечества" по указу президента России Владимира Путина занимается социальным патронажем семей без вести пропавших. "Но семьи военнопленных не имеют такой патронаж со стороны фонда "Защитники Отечества". Мы стараемся выполнять эту функцию и находимся на постоянной живой связи с семьями наших военнопленных, спрашиваем, что можно сделать для того, чтобы помочь им в решении многих вопросов, подключаем сюда фонды, конечно, работаем вместе с нашими региональными омбудсменами, вместе с губернаторами, властью", - сказала Москалькова. Федеральный омбудсмен подчеркнула особую важность того, чтобы семьи военнопленных были "окутаны заботой" и им оказывалась вся необходимая помощь.

https://ria.ru/20250710/moskalkova-2028264826.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин