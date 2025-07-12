https://ria.ru/20250712/moldavija-2028732882.html
Таубер прокомментировали уголовное преследование оппозиции в Молдавии
Таубер прокомментировали уголовное преследование оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2025
Таубер прокомментировали уголовное преследование оппозиции в Молдавии
Исполнительный секретарь политблока "Победа", депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила РИА Новости, что уголовное преследование в отношении... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T10:45:00+03:00
2025-07-12T10:45:00+03:00
2025-07-12T10:45:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
марина таубер
евгения гуцул
илан шор
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965113861_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_1ec48121ccd9956eda805816ccc4c3c2.jpg
КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Исполнительный секретарь политблока "Победа", депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила РИА Новости, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Ранее в пятницу прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на срок 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. "Преследование оппозиции в Молдавии - это не эксцесс, а стиль правящей партии. Я не единственная, кто в полной мере прочувствовал это на себе. Изначально прокурор требовал 21 год лишения свободы, но потом сошлись на 13 годах. Спрашивается, мне их благодарить? Таких сроков просят потому, что испытывают перед нами страх. И правильно делают, что боятся. Через несколько месяцев нас ждут парламентские выборы. И власть уже начала чистку поля. Цель проста: убрать всех сильных игроков, остаться без конкуренции", - отметила Таубер. Политик прокомментировала и ситуацию с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, против которой в Молдавии также заведено уголовное дело о якобы нарушениях в ходе финансирования партии "Шор". Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. "Еще один вопиющий случай - это политическая расправа над башканом Гагаузии Евгенией Гуцул. Ее пытаются устранить не потому, что она нарушила закон, а потому, что не поддерживает сценарий, написанный властью", - заявила депутат. Таубер отметила, что граждане страны выражают недовольство действиями властей. "Бесчинства власти видит народ. И он не молчит. Чем сильнее закручивают гайки, тем громче звучит его голос. Тысячи граждан выходят к судам и на улицы. Люди поддерживают тех, кто не боится говорить правду и действовать. Потому что реальная оппозиция сегодня - это не декорация, а последняя надежда на честный выбор", - подчеркнула оппозиционер. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250710/moldaviya-2028460173.html
https://ria.ru/20250703/moldaviya-2026934517.html
https://ria.ru/20250711/moldavija-2028687907.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965113861_89:0:704:461_1920x0_80_0_0_58ed2304396cfa85516ccc62f3cbc9c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, марина таубер, евгения гуцул, илан шор, sputnik молдова, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Марина Таубер, Евгения Гуцул, Илан Шор, Sputnik Молдова, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Таубер прокомментировали уголовное преследование оппозиции в Молдавии
Таубер назвала преследование оппозиции в Молдавии признаком страха властей
КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Исполнительный секретарь политблока "Победа", депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила РИА Новости, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть.
Ранее в пятницу прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии
попросили судебные органы избрать Таубер
меру пресечения в виде лишения свободы на срок 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора
.
"Преследование оппозиции в Молдавии - это не эксцесс, а стиль правящей партии. Я не единственная, кто в полной мере прочувствовал это на себе. Изначально прокурор требовал 21 год лишения свободы, но потом сошлись на 13 годах. Спрашивается, мне их благодарить? Таких сроков просят потому, что испытывают перед нами страх. И правильно делают, что боятся. Через несколько месяцев нас ждут парламентские выборы. И власть уже начала чистку поля. Цель проста: убрать всех сильных игроков, остаться без конкуренции", - отметила Таубер.
Политик прокомментировала и ситуацию с главой Гагаузии Евгенией Гуцул
, против которой в Молдавии также заведено уголовное дело о якобы нарушениях в ходе финансирования партии "Шор". Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
"Еще один вопиющий случай - это политическая расправа над башканом Гагаузии Евгенией Гуцул. Ее пытаются устранить не потому, что она нарушила закон, а потому, что не поддерживает сценарий, написанный властью", - заявила депутат.
Таубер отметила, что граждане страны выражают недовольство действиями властей.
"Бесчинства власти видит народ. И он не молчит. Чем сильнее закручивают гайки, тем громче звучит его голос. Тысячи граждан выходят к судам и на улицы. Люди поддерживают тех, кто не боится говорить правду и действовать. Потому что реальная оппозиция сегодня - это не декорация, а последняя надежда на честный выбор", - подчеркнула оппозиционер.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева
задерживают депутатов за посещение России
, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова
, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.