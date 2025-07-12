Рейтинг@Mail.ru
Таубер прокомментировали уголовное преследование оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/moldavija-2028732882.html
Таубер прокомментировали уголовное преследование оппозиции в Молдавии
Таубер прокомментировали уголовное преследование оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2025
Таубер прокомментировали уголовное преследование оппозиции в Молдавии
Исполнительный секретарь политблока "Победа", депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила РИА Новости, что уголовное преследование в отношении... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T10:45:00+03:00
2025-07-12T10:45:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
марина таубер
евгения гуцул
илан шор
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965113861_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_1ec48121ccd9956eda805816ccc4c3c2.jpg
КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Исполнительный секретарь политблока "Победа", депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила РИА Новости, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Ранее в пятницу прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на срок 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. "Преследование оппозиции в Молдавии - это не эксцесс, а стиль правящей партии. Я не единственная, кто в полной мере прочувствовал это на себе. Изначально прокурор требовал 21 год лишения свободы, но потом сошлись на 13 годах. Спрашивается, мне их благодарить? Таких сроков просят потому, что испытывают перед нами страх. И правильно делают, что боятся. Через несколько месяцев нас ждут парламентские выборы. И власть уже начала чистку поля. Цель проста: убрать всех сильных игроков, остаться без конкуренции", - отметила Таубер. Политик прокомментировала и ситуацию с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, против которой в Молдавии также заведено уголовное дело о якобы нарушениях в ходе финансирования партии "Шор". Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. "Еще один вопиющий случай - это политическая расправа над башканом Гагаузии Евгенией Гуцул. Ее пытаются устранить не потому, что она нарушила закон, а потому, что не поддерживает сценарий, написанный властью", - заявила депутат. Таубер отметила, что граждане страны выражают недовольство действиями властей. "Бесчинства власти видит народ. И он не молчит. Чем сильнее закручивают гайки, тем громче звучит его голос. Тысячи граждан выходят к судам и на улицы. Люди поддерживают тех, кто не боится говорить правду и действовать. Потому что реальная оппозиция сегодня - это не декорация, а последняя надежда на честный выбор", - подчеркнула оппозиционер. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250710/moldaviya-2028460173.html
https://ria.ru/20250703/moldaviya-2026934517.html
https://ria.ru/20250711/moldavija-2028687907.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965113861_89:0:704:461_1920x0_80_0_0_58ed2304396cfa85516ccc62f3cbc9c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, марина таубер, евгения гуцул, илан шор, sputnik молдова, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Марина Таубер, Евгения Гуцул, Илан Шор, Sputnik Молдова, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Таубер прокомментировали уголовное преследование оппозиции в Молдавии

Таубер назвала преследование оппозиции в Молдавии признаком страха властей

© Marina Tauber/TelegramДепутат парламента Молдавии Марина Таубер
Депутат парламента Молдавии Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Marina Tauber/Telegram
Депутат парламента Молдавии Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Исполнительный секретарь политблока "Победа", депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила РИА Новости, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть.
Ранее в пятницу прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на срок 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В Госдуме назвали Гуцул реальной альтернативой политике Санду
10 июля, 23:18
"Преследование оппозиции в Молдавии - это не эксцесс, а стиль правящей партии. Я не единственная, кто в полной мере прочувствовал это на себе. Изначально прокурор требовал 21 год лишения свободы, но потом сошлись на 13 годах. Спрашивается, мне их благодарить? Таких сроков просят потому, что испытывают перед нами страх. И правильно делают, что боятся. Через несколько месяцев нас ждут парламентские выборы. И власть уже начала чистку поля. Цель проста: убрать всех сильных игроков, остаться без конкуренции", - отметила Таубер.
Политик прокомментировала и ситуацию с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, против которой в Молдавии также заведено уголовное дело о якобы нарушениях в ходе финансирования партии "Шор". Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
"Еще один вопиющий случай - это политическая расправа над башканом Гагаузии Евгенией Гуцул. Ее пытаются устранить не потому, что она нарушила закон, а потому, что не поддерживает сценарий, написанный властью", - заявила депутат.
Таубер отметила, что граждане страны выражают недовольство действиями властей.
Заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Молдавии судья едва не уснула во время заседания по делу Гуцул
3 июля, 14:12
"Бесчинства власти видит народ. И он не молчит. Чем сильнее закручивают гайки, тем громче звучит его голос. Тысячи граждан выходят к судам и на улицы. Люди поддерживают тех, кто не боится говорить правду и действовать. Потому что реальная оппозиция сегодня - это не декорация, а последняя надежда на честный выбор", - подчеркнула оппозиционер.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Молдавия серьезно уступила позиции на российском рынке, заявил Додон
11 июля, 21:29
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневМарина ТауберЕвгения ГуцулИлан ШорSputnik МолдоваЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала