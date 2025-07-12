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Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК - РИА Новости, 12.07.2025
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12:10 12.07.2025 (обновлено: 14:17 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/minoborony-2028738833.html
Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК
Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК - РИА Новости, 12.07.2025
Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК
Российские войска нанесли удары по центрам территориального комплектования на Украине, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:10:00+03:00
2025-07-12T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по центрам территориального комплектования на Украине, говорится в сводке Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск &lt;...&gt; нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах", — сообщило ведомство.Минувшей ночью российские бойцы также нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК во Львове, Харькове и Луцке, а также по инфраструктуре военного аэродрома. Цель атаки достигнута, все назначенные объекты противника поражены, указали в министерстве. В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Седьмого июля Минобороны заявило, что армия начала атаковать ТЦК. По данным украинских СМИ, поражены здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.
https://ria.ru/20250711/podpole-2028474765.html
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вооруженные силы рф, россия, украина, в мире, львов, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, В мире, Львов, Харьков, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК

МО: ВС РФ нанесли удары по территориальным центрам комплектования на Украине

© Getty Images / Anadolu / Michael SorrowПоследствия удара Вооруженных сил России во Львове, Украина. 12 июля 2025 года
Последствия удара Вооруженных сил России во Львове, Украина. 12 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Getty Images / Anadolu / Michael Sorrow
Последствия удара Вооруженных сил России во Львове, Украина. 12 июля 2025 года
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по центрам территориального комплектования на Украине, говорится в сводке Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах", — сообщило ведомство.
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База с личными данными военкомов Украины попала в распоряжение подполья
11 июля, 03:34
Минувшей ночью российские бойцы также нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК во Львове, Харькове и Луцке, а также по инфраструктуре военного аэродрома.
Цель атаки достигнута, все назначенные объекты противника поражены, указали в министерстве.

В ночь на субботу украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Черновцах, Луцке, Кропивницком, Херсоне и рядом с Черкассами. Практически на всей территории страны, за исключением Закарпатской, Одесской и Николаевской областей, до утра звучала воздушная тревога.

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Подполье: военкомов на Украине заставляют за свой счет восстанавливать ТЦК
11 июля, 04:31
В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Седьмого июля Минобороны заявило, что армия начала атаковать ТЦК. По данным украинских СМИ, поражены здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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