Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК
МО: ВС РФ нанесли удары по территориальным центрам комплектования на Украине
© Getty Images / Anadolu / Michael SorrowПоследствия удара Вооруженных сил России во Львове, Украина. 12 июля 2025 года
© Getty Images / Anadolu / Michael Sorrow
Последствия удара Вооруженных сил России во Львове, Украина. 12 июля 2025 года
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по центрам территориального комплектования на Украине, говорится в сводке Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах", — сообщило ведомство.
Минувшей ночью российские бойцы также нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК во Львове, Харькове и Луцке, а также по инфраструктуре военного аэродрома.
Цель атаки достигнута, все назначенные объекты противника поражены, указали в министерстве.
В ночь на субботу украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Черновцах, Луцке, Кропивницком, Херсоне и рядом с Черкассами. Практически на всей территории страны, за исключением Закарпатской, Одесской и Николаевской областей, до утра звучала воздушная тревога.
В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Седьмого июля Минобороны заявило, что армия начала атаковать ТЦК. По данным украинских СМИ, поражены здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.
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