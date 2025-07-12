https://ria.ru/20250712/minoborony-2028738833.html

Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК

Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК - РИА Новости, 12.07.2025

Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК

Российские войска нанесли удары по центрам территориального комплектования на Украине, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:10:00+03:00

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2025-07-12T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по центрам территориального комплектования на Украине, говорится в сводке Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах", — сообщило ведомство.Минувшей ночью российские бойцы также нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК во Львове, Харькове и Луцке, а также по инфраструктуре военного аэродрома. Цель атаки достигнута, все назначенные объекты противника поражены, указали в министерстве. В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Седьмого июля Минобороны заявило, что армия начала атаковать ТЦК. По данным украинских СМИ, поражены здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.

https://ria.ru/20250711/podpole-2028474765.html

https://ria.ru/20250711/podpole-2028477276.html

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Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, россия, украина, в мире, львов, харьков, вооруженные силы украины