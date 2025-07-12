Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти заявили о подрыве двух промышленных объектов во Львове - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/lvov-2028776410.html
Украинские власти заявили о подрыве двух промышленных объектов во Львове
Украинские власти заявили о подрыве двух промышленных объектов во Львове - РИА Новости, 12.07.2025
Украинские власти заявили о подрыве двух промышленных объектов во Львове
Промышленная инфраструктура поражена взрывами во Львове на западе Украины, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:12:00+03:00
2025-07-12T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львов
украина
россия
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Промышленная инфраструктура поражена взрывами во Львове на западе Украины, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий &quot;О последствиях ночной атаки по Львову. Повреждены... два промышленных объекта&quot;, - написал Козицкий в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь.В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о серии взрывов во Львове и других городах Украины. Украинское издание "Страна.ua" позже сообщило о разрушении здания крупного предприятия по производству различных видов электроники "Электрон" во Львове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250629/obekt--2026120029.html
львов
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, украина, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские власти заявили о подрыве двух промышленных объектов во Львове

Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о повреждении при взрывах двух промобъектов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Промышленная инфраструктура поражена взрывами во Львове на западе Украины, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий
«

"О последствиях ночной атаки по Львову. Повреждены... два промышленных объекта", - написал Козицкий в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь.

В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о серии взрывов во Львове и других городах Украины. Украинское издание "Страна.ua" позже сообщило о разрушении здания крупного предприятия по производству различных видов электроники "Электрон" во Львове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Во Львовской области поражен объект промышленной инфраструктуры
29 июня, 11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовУкраинаРоссияДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала