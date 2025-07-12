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Украинские власти заявили о подрыве двух промышленных объектов во Львове
Украинские власти заявили о подрыве двух промышленных объектов во Львове - РИА Новости, 12.07.2025
Украинские власти заявили о подрыве двух промышленных объектов во Львове
Промышленная инфраструктура поражена взрывами во Львове на западе Украины, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:12:00+03:00
2025-07-12T17:12:00+03:00
2025-07-12T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Промышленная инфраструктура поражена взрывами во Львове на западе Украины, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий "О последствиях ночной атаки по Львову. Повреждены... два промышленных объекта", - написал Козицкий в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь.В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о серии взрывов во Львове и других городах Украины. Украинское издание "Страна.ua" позже сообщило о разрушении здания крупного предприятия по производству различных видов электроники "Электрон" во Львове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинские власти заявили о подрыве двух промышленных объектов во Львове
Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о повреждении при взрывах двух промобъектов