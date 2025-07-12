https://ria.ru/20250712/lavrov-2028726047.html

Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями

Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями - РИА Новости, 12.07.2025

Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед журналистами по итогам стратегического диалога с КНДР в Пхеньяне. Основные заявления: РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T09:15:00+03:00

2025-07-12T09:15:00+03:00

2025-07-12T09:15:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

россия

москва

ким чен ын

сергей лавров

нато

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ВОНСАН (КНДР), 12 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед журналистами по итогам стратегического диалога с КНДР в Пхеньяне. Основные заявления:

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028394526.html

https://ria.ru/20250601/kndr-2020324265.html

https://ria.ru/20250620/most-2024075435.html

кндр (северная корея)

россия

москва

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, кндр (северная корея), россия, москва, ким чен ын, сергей лавров, нато