Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед журналистами по итогам стратегического диалога с КНДР в Пхеньяне. Основные заявления:
- Москва не воспринимает всерьез попытки создания "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", это фантазии;
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- Россия и КНДР считают опасными попытки создания в Северо-Восточной Азии инфраструктуры НАТО, согласны в необходимости создания надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности в АТР;
- против КНДР никто и не помышляет применять силу, хотя США, Южная Корея и Япония ведут вокруг нее военное строительство;
- Москва предостерегает Вашингтон, Сеул и Токио от злоупотребления своими союзническими связями;
- Сотрудничество России и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове;
- Москва понимает причины, по которым Пхеньян развивает свою ядерную программу, уважает ее позицию;
- Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте;
- встречи на высшем уровне между наверняка состоятся, их сроки будут согласованы;
- Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение.