Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028726047.html
Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями
Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед журналистами по итогам стратегического диалога с КНДР в Пхеньяне. Основные заявления: РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T09:15:00+03:00
2025-07-12T09:15:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
москва
ким чен ын
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
ВОНСАН (КНДР), 12 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед журналистами по итогам стратегического диалога с КНДР в Пхеньяне. Основные заявления:
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028394526.html
https://ria.ru/20250601/kndr-2020324265.html
https://ria.ru/20250620/most-2024075435.html
кндр (северная корея)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), россия, москва, ким чен ын, сергей лавров, нато
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Москва, Ким Чен Ын, Сергей Лавров, НАТО

Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
Дзен
ВОНСАН (КНДР), 12 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед журналистами по итогам стратегического диалога с КНДР в Пхеньяне. Основные заявления:
  • Москва не воспринимает всерьез попытки создания "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", это фантазии;
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Украинский фронт рухнул там, где не ждали
11 июля, 08:00
  • Россия и КНДР считают опасными попытки создания в Северо-Восточной Азии инфраструктуры НАТО, согласны в необходимости создания надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности в АТР;
  • против КНДР никто и не помышляет применять силу, хотя США, Южная Корея и Япония ведут вокруг нее военное строительство;
  • Москва предостерегает Вашингтон, Сеул и Токио от злоупотребления своими союзническими связями;
  • Сотрудничество России и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове;
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В США заявили о начале "золотого века" КНДР благодаря России
1 июня, 19:00
  • Москва понимает причины, по которым Пхеньян развивает свою ядерную программу, уважает ее позицию;
  • Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте;
  • встречи на высшем уровне между наверняка состоятся, их сроки будут согласованы;
  • Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение.
Рабочий во время строительства автомобильной развязки - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят за два года
20 июня, 02:22
 
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияМоскваКим Чен ЫнСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала