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Лавров прокомментировал заявления Трампа о возобновлении контактов с КНДР - РИА Новости, 12.07.2025
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09:11 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028725747.html
Лавров прокомментировал заявления Трампа о возобновлении контактов с КНДР
Лавров прокомментировал заявления Трампа о возобновлении контактов с КНДР - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров прокомментировал заявления Трампа о возобновлении контактов с КНДР
И в России, и в КНДР слышали заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возобновления контактов между США и КНДР, в том числе, на высшем уровне,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T09:11:00+03:00
2025-07-12T09:11:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
сша
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. И в России, и в КНДР слышали заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возобновления контактов между США и КНДР, в том числе, на высшем уровне, пока это все, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается США, то наверняка вы обратили внимание, президент Трамп высказывался о возобновлении контактов между КНДР и США, в том числе, на высшем уровне, мы это услышали. Наши друзья это тоже услышали. Пока это все", - сказал Лавров журналистам. "Что касается отношений между КНДР и Сеулом, мы будем действовать исключительно по тем направлениям, которые приемлемы и в которых заинтересована КНДР. Это наш союзник, и из этого мы будем исходить", - добавил министр.
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028723763.html
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в мире, кндр (северная корея), сша, россия, дональд трамп, сергей лавров
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления Трампа о возобновлении контактов с КНДР

Лавров: КНДР слышала заявления Трампа о необходимости возобновления контактов

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. И в России, и в КНДР слышали заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возобновления контактов между США и КНДР, в том числе, на высшем уровне, пока это все, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается США, то наверняка вы обратили внимание, президент Трамп высказывался о возобновлении контактов между КНДР и США, в том числе, на высшем уровне, мы это услышали. Наши друзья это тоже услышали. Пока это все", - сказал Лавров журналистам.
"Что касается отношений между КНДР и Сеулом, мы будем действовать исключительно по тем направлениям, которые приемлемы и в которых заинтересована КНДР. Это наш союзник, и из этого мы будем исходить", - добавил министр.
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда российско-корейского стратегического диалога - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Лавров рассказал о планах России и КНДР по морскому сообщению
Вчера, 08:32
 
В миреКНДР (Северная Корея)СШАРоссияДональд ТрампСергей Лавров
 
 
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