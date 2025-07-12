https://ria.ru/20250712/lavrov-2028723349.html
Лавров прокомментировал позицию КНДР по ядерной программе
Лавров прокомментировал позицию КНДР по ядерной программе - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров прокомментировал позицию КНДР по ядерной программе
Россия понимает причины, по которым КНДР осуществляет сегодня свою ядерную программу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:26:00+03:00
2025-07-12T08:26:00+03:00
2025-07-12T08:34:00+03:00
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Россия понимает причины, по которым КНДР осуществляет сегодня свою ядерную программу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Руководство Корейской Народно-Демократической Республики соответствующие выводы сделало задолго до израильско-американских ударов по Исламской Республике Иран, и именно потому, что эти выводы были сделаны своевременно, против КНДР никто и не помышляет применять силу, хотя военное строительство вокруг КНДР с участием США, Южной Кореи и Японии ведется. Мы предостерегаем от того, чтобы злоупотреблять этими отношениями для их выстраивания против кого бы то ни было, включая КНДР и Россию", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи."Технологии, которые КНДР использует, являются результатом деятельности ученых КНДР. Мы уважаем действия, мы понимаем причины, по которым они осуществляют свою ядерную программу", - добавил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028715050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Лавров прокомментировал позицию КНДР по ядерной программе
Лавров: Россия понимает причины, по которым КНДР развивает ядерную программу