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Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями - РИА Новости, 12.07.2025
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08:26 12.07.2025 (обновлено: 16:59 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028723259.html
Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями
Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями
Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:26:00+03:00
2025-07-12T16:59:00+03:00
украина
москва
в мире
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сергей лавров
вооруженные силы украины
эммануэль макрон
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл — РИА Новости. Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем", — сказал он.Милитаристские инициативы МакронаВ пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Цель — обеспечить восстановление ВСУ. Таким образом, считает глава республики, Москве направят "стратегический сигнал".Французский лидер не в первый раз выступает с подобной инициативой. В конце марта по итогам парижского саммита "коалиции желающих" он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон тогда отметил, что с этой идеей не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение иностранных контингентов на территории Украины у российских границ неприемлемо для Москвы. При этом в Европе не берут во внимание понятные и последовательные сигналы, которые посылает Россия на этот счет.
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028496407.html
https://ria.ru/20250712/evropa-2028663269.html
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украина, москва, в мире, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, дмитрий песков
Украина, Москва, В мире, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями

Лавров: РФ не воспринимает всерьез фантазии о корпусе для защиты Украины

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл — РИА Новости. Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем", — сказал он.
Лавров о передаче Рубио подборки цитат Зеленского и других представителей киевского режима - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Лавров передал Рубио подборку цитат Зеленского
11 июля, 09:41

Милитаристские инициативы Макрона

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Цель — обеспечить восстановление ВСУ. Таким образом, считает глава республики, Москве направят "стратегический сигнал".
Французский лидер не в первый раз выступает с подобной инициативой. В конце марта по итогам парижского саммита "коалиции желающих" он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон тогда отметил, что с этой идеей не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение иностранных контингентов на территории Украины у российских границ неприемлемо для Москвы. При этом в Европе не берут во внимание понятные и последовательные сигналы, которые посылает Россия на этот счет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Главные идиоты Европы объявляют войну России
Вчера, 08:00
 
УкраинаМоскваВ миреРоссияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
 
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