https://ria.ru/20250712/lavrov-2028723259.html

Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями

Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями - РИА Новости, 12.07.2025

Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями

Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:26:00+03:00

2025-07-12T08:26:00+03:00

2025-07-12T16:59:00+03:00

украина

москва

в мире

россия

сергей лавров

вооруженные силы украины

эммануэль макрон

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg

ВОНСАН (КНДР), 12 июл — РИА Новости. Россия не воспринимает всерьез фантазии о создании "корпуса многонациональных сил для защиты Украины", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Но мы разные фантазии, продвигаемые теми, кто хочет посверкать на международной арене, всерьез не воспринимаем", — сказал он.Милитаристские инициативы МакронаВ пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после того, как Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Цель — обеспечить восстановление ВСУ. Таким образом, считает глава республики, Москве направят "стратегический сигнал".Французский лидер не в первый раз выступает с подобной инициативой. В конце марта по итогам парижского саммита "коалиции желающих" он объявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, а их контингент будет находиться в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон тогда отметил, что с этой идеей не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение иностранных контингентов на территории Украины у российских границ неприемлемо для Москвы. При этом в Европе не берут во внимание понятные и последовательные сигналы, которые посылает Россия на этот счет.

https://ria.ru/20250711/lavrov-2028496407.html

https://ria.ru/20250712/evropa-2028663269.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, москва, в мире, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, дмитрий песков