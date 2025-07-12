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Лавров рассказал о контактах Путина и Ким Чен Ына
Лавров рассказал о контактах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров рассказал о контактах Путина и Ким Чен Ына
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:24:00+03:00
2025-07-12T08:24:00+03:00
2025-07-12T08:45:00+03:00
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент и председатель государственных дел находятся в постоянном контакте. Они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать. Но конкретный повод для такого обмена будет определяться нашими руководителями", - сказал Лавров журналистам."То же самое касается и предстоящих контактов. Они наверняка будут, когда и где - будет согласовано", - добавил Лавров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире, Россия, КНДР (Северная Корея)
Лавров рассказал о контактах Путина и Ким Чен Ына
Лавров: Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте