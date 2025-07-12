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Лавров рассказал о контактах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 12.07.2025
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08:24 12.07.2025 (обновлено: 08:45 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028722973.html
Лавров рассказал о контактах Путина и Ким Чен Ына
Лавров рассказал о контактах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров рассказал о контактах Путина и Ким Чен Ына
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:24:00+03:00
2025-07-12T08:45:00+03:00
ким чен ын
владимир путин
в мире
россия
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент и председатель государственных дел находятся в постоянном контакте. Они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать. Но конкретный повод для такого обмена будет определяться нашими руководителями", - сказал Лавров журналистам."То же самое касается и предстоящих контактов. Они наверняка будут, когда и где - будет согласовано", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028722869.html
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Лавров рассказал о контактах Путина и Ким Чен Ына

Лавров: Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент и председатель государственных дел находятся в постоянном контакте. Они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать. Но конкретный повод для такого обмена будет определяться нашими руководителями", - сказал Лавров журналистам.
"То же самое касается и предстоящих контактов. Они наверняка будут, когда и где - будет согласовано", - добавил Лавров.
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