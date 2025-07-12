https://ria.ru/20250712/lavrov-2028722973.html

Лавров рассказал о контактах Путина и Ким Чен Ына

Лавров рассказал о контактах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 12.07.2025

Лавров рассказал о контактах Путина и Ким Чен Ына

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:24:00+03:00

2025-07-12T08:24:00+03:00

2025-07-12T08:45:00+03:00

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кндр (северная корея)

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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент и председатель государственных дел находятся в постоянном контакте. Они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать. Но конкретный повод для такого обмена будет определяться нашими руководителями", - сказал Лавров журналистам."То же самое касается и предстоящих контактов. Они наверняка будут, когда и где - будет согласовано", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20250712/lavrov-2028722869.html

россия

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Варвара Скокшина

ким чен ын, владимир путин, в мире, россия, кндр (северная корея)