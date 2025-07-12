https://ria.ru/20250712/kuzbass-2028755891.html

В Кузбассе задержали торговцев экстази

В Кузбассе задержали торговцев экстази - РИА Новости, 12.07.2025

В Кузбассе задержали торговцев экстази

Полицейские в Кузбассе задержали торговцев экстази и изъяли у них более 4 килограммов наркотиков на сумму свыше 15 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:47:00+03:00

2025-07-12T14:47:00+03:00

2025-07-12T14:47:00+03:00

происшествия

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КЕМЕРОВО, 12 июл - РИА Новости. Полицейские в Кузбассе задержали торговцев экстази и изъяли у них более 4 килограммов наркотиков на сумму свыше 15 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Кемеровской области получили оперативную информацию о готовящемся сбыте в регионе крупной партии экстази. Полицейские провели комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 27-летний житель Кемерово и его 24-летний знакомый. "Результатом оперативной разработки стало задержание наркосбытчиков. При личном досмотре, а также в машине задержанных и арендованной ими в Кемерове квартире полицейские обнаружили большое количество свертков с наркотическими средствами - 3 000 таблеток экстази, почти 250 граммов метадона, 1,5 килограмма мефедрона и килограмм гашиша. Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила более 4 килограммов, что является особо крупным размером. По предварительным данным, стоимость данной партии наркотиков составляет более 15 миллионов рублей", - сообщает ведомство. Уточняется, что полицейские также изъяли у подозреваемых оборудование и материалы, которые использовались для фасовки наркотиков с целью их сбыта "бесконтактным способом". Полицейские установили, что злоумышленники действовали от имени теневого интернет-магазина. "В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ - частью 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. На время следствия оба фигуранта арестованы.

https://ria.ru/20250709/rossiya-2028146069.html

https://ria.ru/20250407/narkotiki-2009825201.html

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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область