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Опыт Сургутского района по работе с молодежью распространят по Югре - РИА Новости, 12.07.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:13 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/khmao-2028788126.html
Опыт Сургутского района по работе с молодежью распространят по Югре
Опыт Сургутского района по работе с молодежью распространят по Югре - РИА Новости, 12.07.2025
Опыт Сургутского района по работе с молодежью распространят по Югре
Опыт Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа по созданию молодежных резиденций могут растиражировать по всему региону, сообщил глава... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:13:00+03:00
2025-07-12T18:13:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
руслан кухарук
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Опыт Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа по созданию молодежных резиденций могут растиражировать по всему региону, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. В субботу глава Югры Руслан Кухарук и члены окружного правительства посетили несколько отдаленных поселений Сургутского района, оценили темпы строительства жилья, развитие инфраструктуры и реализацию молодежной политики. Особое внимание было уделено осмотру двух молодежных центра в Сытомино и Ляминой. "Как и все наши резиденции, они оснащены по единому стандарту. Каждый из десяти объектов в обязательном порядке имеет три зоны – коворкинг, кибер- и медиа. В них есть лаборатории по различным направлениям. Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил растиражировать опыт муниципалитета и создавать в округе такие молодежные резиденции по стандарту Сургутского района", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он добавил, что муниципалитет также поделиться практикой по реализации образовательных профориентационных программ для детей, которые подразумевают получение первой специальности и выдачу сертификатов государственного образца. По данным властей, первый молодежный центр был открыт в Сургутском районе в 2021 году. На сегодняшний день резиденции работают в десяти поселениях муниципалитета. Суммарно на их создание было направлено чуть более 200 миллионов рублей.
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общество, сургутский район, руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Сургутский район, Руслан Кухарук, Ханты-Мансийский автономный округ
Опыт Сургутского района по работе с молодежью распространят по Югре

Опыт Сургутского района по созданию молодежных резиденций распространят по ХМАО

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Опыт Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа по созданию молодежных резиденций могут растиражировать по всему региону, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
В субботу глава Югры Руслан Кухарук и члены окружного правительства посетили несколько отдаленных поселений Сургутского района, оценили темпы строительства жилья, развитие инфраструктуры и реализацию молодежной политики. Особое внимание было уделено осмотру двух молодежных центра в Сытомино и Ляминой.
«
"Как и все наши резиденции, они оснащены по единому стандарту. Каждый из десяти объектов в обязательном порядке имеет три зоны – коворкинг, кибер- и медиа. В них есть лаборатории по различным направлениям. Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил растиражировать опыт муниципалитета и создавать в округе такие молодежные резиденции по стандарту Сургутского района", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он добавил, что муниципалитет также поделиться практикой по реализации образовательных профориентационных программ для детей, которые подразумевают получение первой специальности и выдачу сертификатов государственного образца.
По данным властей, первый молодежный центр был открыт в Сургутском районе в 2021 году. На сегодняшний день резиденции работают в десяти поселениях муниципалитета. Суммарно на их создание было направлено чуть более 200 миллионов рублей.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский районРуслан КухарукХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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