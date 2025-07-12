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Опыт Сургутского района по работе с молодежью распространят по Югре

Опыт Сургутского района по работе с молодежью распространят по Югре - РИА Новости, 12.07.2025

Опыт Сургутского района по работе с молодежью распространят по Югре

Опыт Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа по созданию молодежных резиденций могут растиражировать по всему региону, сообщил глава... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:13:00+03:00

2025-07-12T18:13:00+03:00

2025-07-12T18:13:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

руслан кухарук

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Опыт Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа по созданию молодежных резиденций могут растиражировать по всему региону, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. В субботу глава Югры Руслан Кухарук и члены окружного правительства посетили несколько отдаленных поселений Сургутского района, оценили темпы строительства жилья, развитие инфраструктуры и реализацию молодежной политики. Особое внимание было уделено осмотру двух молодежных центра в Сытомино и Ляминой. "Как и все наши резиденции, они оснащены по единому стандарту. Каждый из десяти объектов в обязательном порядке имеет три зоны – коворкинг, кибер- и медиа. В них есть лаборатории по различным направлениям. Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил растиражировать опыт муниципалитета и создавать в округе такие молодежные резиденции по стандарту Сургутского района", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он добавил, что муниципалитет также поделиться практикой по реализации образовательных профориентационных программ для детей, которые подразумевают получение первой специальности и выдачу сертификатов государственного образца. По данным властей, первый молодежный центр был открыт в Сургутском районе в 2021 году. На сегодняшний день резиденции работают в десяти поселениях муниципалитета. Суммарно на их создание было направлено чуть более 200 миллионов рублей.

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сургутский район, руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ