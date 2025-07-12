Опыт Сургутского района по работе с молодежью распространят по Югре
Опыт Сургутского района по созданию молодежных резиденций распространят по ХМАО
Виды Ханты-Мансийска. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Опыт Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа по созданию молодежных резиденций могут растиражировать по всему региону, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
В субботу глава Югры Руслан Кухарук и члены окружного правительства посетили несколько отдаленных поселений Сургутского района, оценили темпы строительства жилья, развитие инфраструктуры и реализацию молодежной политики. Особое внимание было уделено осмотру двух молодежных центра в Сытомино и Ляминой.
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"Как и все наши резиденции, они оснащены по единому стандарту. Каждый из десяти объектов в обязательном порядке имеет три зоны – коворкинг, кибер- и медиа. В них есть лаборатории по различным направлениям. Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил растиражировать опыт муниципалитета и создавать в округе такие молодежные резиденции по стандарту Сургутского района", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он добавил, что муниципалитет также поделиться практикой по реализации образовательных профориентационных программ для детей, которые подразумевают получение первой специальности и выдачу сертификатов государственного образца.
По данным властей, первый молодежный центр был открыт в Сургутском районе в 2021 году. На сегодняшний день резиденции работают в десяти поселениях муниципалитета. Суммарно на их создание было направлено чуть более 200 миллионов рублей.