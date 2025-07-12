Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 12.07.2025 (обновлено: 08:43 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/inoagent-2028723919.html
В Госдуме рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов
В Госдуме рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов - РИА Новости, 12.07.2025
В Госдуме рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов
Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:35:00+03:00
2025-07-12T08:43:00+03:00
госдума рф
общество
россия
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин."На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он напомнил, что в настоящее время уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ) назначается только в том случае, если им дважды в течение одного года совершены аналогичные административные правонарушения (статья 19.34 КоАП РФ)."Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ", - отметил председатель Госдумы.Он подчеркнул, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы и распространяют их."Согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации, за последние два года на 40,9% увеличилось количество правонарушений иноагентов по статье 19.34 КоАП РФ - с 489 в 2023 году до 689 в 2024 году", - сообщил Володин.Он напомнил, что до 2025 года осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было."Всё это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Повышения эффективности воспрепятствования их противоправной деятельности... Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости", - заключил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20250711/shtraf-2028473283.html
https://ria.ru/20250630/dud-2026327591.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Общество, Россия, Вячеслав Володин
В Госдуме рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов

Володин: в ГД рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Людмила Улицкая* - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Улицкой* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
11 июля, 02:56
Он напомнил, что в настоящее время уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ) назначается только в том случае, если им дважды в течение одного года совершены аналогичные административные правонарушения (статья 19.34 КоАП РФ).
"Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ", - отметил председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы и распространяют их.
"Согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации, за последние два года на 40,9% увеличилось количество правонарушений иноагентов по статье 19.34 КоАП РФ - с 489 в 2023 году до 689 в 2024 году", - сообщил Володин.
Он напомнил, что до 2025 года осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было.
"Всё это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Повышения эффективности воспрепятствования их противоправной деятельности... Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости", - заключил председатель Госдумы.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
На Дудя* завели дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента
30 июня, 15:46
 
Госдума РФОбществоРоссияВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала