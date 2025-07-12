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В Госдуме рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов

В Госдуме рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов - РИА Новости, 12.07.2025

В Госдуме рассмотрят проект об усилении ответственности иноагентов

Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:35:00+03:00

2025-07-12T08:35:00+03:00

2025-07-12T08:43:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин."На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он напомнил, что в настоящее время уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ) назначается только в том случае, если им дважды в течение одного года совершены аналогичные административные правонарушения (статья 19.34 КоАП РФ)."Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ", - отметил председатель Госдумы.Он подчеркнул, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы и распространяют их."Согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации, за последние два года на 40,9% увеличилось количество правонарушений иноагентов по статье 19.34 КоАП РФ - с 489 в 2023 году до 689 в 2024 году", - сообщил Володин.Он напомнил, что до 2025 года осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было."Всё это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Повышения эффективности воспрепятствования их противоправной деятельности... Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости", - заключил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250711/shtraf-2028473283.html

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госдума рф, общество, россия, вячеслав володин