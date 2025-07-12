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На юго-востоке Москвы началась гроза - РИА Новости, 12.07.2025
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17:55 12.07.2025 (обновлено: 21:04 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/groza-2028808567.html
На юго-востоке Москвы началась гроза
На юго-востоке Москвы началась гроза - РИА Новости, 12.07.2025
На юго-востоке Москвы началась гроза
Гроза и ливень начались на юго-востоке столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:55:00+03:00
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общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Гроза и ливень начались на юго-востоке столицы, передает корреспондент РИА Новости. Около 17.37 на юго-востоке Москвы началась гроза, а также пошёл сильный ливень. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству, что в столице возможны кратковременные дожди, грозы и град.
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4.7
96
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60
353
60
Дождь в Москве и Подмосковье
Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, который облегчил жару - температура воздуха снизилась до +25, передает корреспондент РИА Новости. Также в отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал град.
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60
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
На юго-востоке Москвы началась гроза

На юго-востоке Москвы начался сильный ливень с грозой

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Гроза и ливень начались на юго-востоке столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Около 17.37 на юго-востоке Москвы началась гроза, а также пошёл сильный ливень.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству, что в столице возможны кратковременные дожди, грозы и град.
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