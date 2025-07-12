https://ria.ru/20250712/groza-2028808567.html

На юго-востоке Москвы началась гроза

На юго-востоке Москвы началась гроза - РИА Новости, 12.07.2025

На юго-востоке Москвы началась гроза

Гроза и ливень начались на юго-востоке столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:55:00+03:00

2025-07-12T17:55:00+03:00

2025-07-12T21:04:00+03:00

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Гроза и ливень начались на юго-востоке столицы, передает корреспондент РИА Новости. Около 17.37 на юго-востоке Москвы началась гроза, а также пошёл сильный ливень. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству, что в столице возможны кратковременные дожди, грозы и град.

https://ria.ru/20250712/mkad-2028791494.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дождь в Москве и Подмосковье Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, который облегчил жару - температура воздуха снизилась до +25, передает корреспондент РИА Новости. Также в отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал град. 2025-07-12T17:55 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, михаил леус