https://ria.ru/20250712/groza-2028808567.html
На юго-востоке Москвы началась гроза
На юго-востоке Москвы началась гроза - РИА Новости, 12.07.2025
На юго-востоке Москвы началась гроза
Гроза и ливень начались на юго-востоке столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:55:00+03:00
2025-07-12T17:55:00+03:00
2025-07-12T21:04:00+03:00
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Гроза и ливень начались на юго-востоке столицы, передает корреспондент РИА Новости. Около 17.37 на юго-востоке Москвы началась гроза, а также пошёл сильный ливень. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству, что в столице возможны кратковременные дожди, грозы и град.
https://ria.ru/20250712/mkad-2028791494.html
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Дождь в Москве и Подмосковье
Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, который облегчил жару - температура воздуха снизилась до +25, передает корреспондент РИА Новости.
Также в отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал град.
2025-07-12T17:55
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
На юго-востоке Москвы началась гроза
На юго-востоке Москвы начался сильный ливень с грозой