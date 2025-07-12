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Гладков прокомментировал атаку ВСУ по "Белгород Арене" - РИА Новости, 12.07.2025
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12:53 12.07.2025 (обновлено: 13:02 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/gladkov-2028742586.html
Гладков прокомментировал атаку ВСУ по "Белгород Арене"
Гладков прокомментировал атаку ВСУ по "Белгород Арене" - РИА Новости, 12.07.2025
Гладков прокомментировал атаку ВСУ по "Белгород Арене"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с атакой ВСУ спорткомплекса "Белгород Арена", заявив, что враг намеренно нападает на... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:53:00+03:00
2025-07-12T13:02:00+03:00
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с атакой ВСУ спорткомплекса "Белгород Арена", заявив, что враг намеренно нападает на гражданские объекты, его задача - террор."Момент удара беспилотника ВСУ по "Белгород Арене". Ещё одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов. И это подтверждает, что решение об отмене праздничных мероприятий в честь Дня Прохоровского поля было верным. Задача врага - террор", - написал Гладков в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет.
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Гладков прокомментировал атаку ВСУ по "Белгород Арене"

Гладков считает, что целью атаки ВСУ на "Белгород Арену" является террор

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкРабочий убирает осколки разбитых окон
Рабочий убирает осколки разбитых окон - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Рабочий убирает осколки разбитых окон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с атакой ВСУ спорткомплекса "Белгород Арена", заявив, что враг намеренно нападает на гражданские объекты, его задача - террор.
"Момент удара беспилотника ВСУ по "Белгород Арене". Ещё одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов. И это подтверждает, что решение об отмене праздничных мероприятий в честь Дня Прохоровского поля было верным. Задача врага - террор", - написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025
10 июля, 16:25
 
Вооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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