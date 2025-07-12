https://ria.ru/20250712/gladkov-2028742586.html
Гладков прокомментировал атаку ВСУ по "Белгород Арене"
Гладков прокомментировал атаку ВСУ по "Белгород Арене" - РИА Новости, 12.07.2025
Гладков прокомментировал атаку ВСУ по "Белгород Арене"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с атакой ВСУ спорткомплекса "Белгород Арена", заявив, что враг намеренно нападает на... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:53:00+03:00
2025-07-12T12:53:00+03:00
2025-07-12T13:02:00+03:00
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с атакой ВСУ спорткомплекса "Белгород Арена", заявив, что враг намеренно нападает на гражданские объекты, его задача - террор."Момент удара беспилотника ВСУ по "Белгород Арене". Ещё одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов. И это подтверждает, что решение об отмене праздничных мероприятий в честь Дня Прохоровского поля было верным. Задача врага - террор", - написал Гладков в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по "Белгород Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Гладков прокомментировал атаку ВСУ по "Белгород Арене"
Гладков считает, что целью атаки ВСУ на "Белгород Арену" является террор