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Гарбузов: в Москве разработали счетчик колоний микроорганизмов с ИИ - РИА Новости, 12.07.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/garbuzov-2028693008.html
Гарбузов: в Москве разработали счетчик колоний микроорганизмов с ИИ
Гарбузов: в Москве разработали счетчик колоний микроорганизмов с ИИ - РИА Новости, 12.07.2025
Гарбузов: в Москве разработали счетчик колоний микроорганизмов с ИИ
, 12 июл - РИА Новости. Московская компания разработала и запустила в производство первый российский счетчик колоний микроорганизмов со встроенным искусственным РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T09:13:00+03:00
2025-07-12T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская компания разработала и запустила в производство первый российский счетчик колоний микроорганизмов со встроенным искусственным интеллектом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Прибор оснащен инновационной системой освещения, которая позволяет гибко настраивать параметры съемки биологических образцов. Искусственный интеллект обеспечивает автоматический подсчет колоний, распознавая различные типы питательных сред и микроорганизмов. Это повышает точность и скорость микробиологических исследований при полном исключении человеческого фактора. Первая партия приборов уже поступила в профильные учреждения Москвы и ряд других регионов России", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Такие счетчики используются для оценки эффективности антибактериальных препаратов, выявления устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.Все этапы производства системы – от проектирования до сборки и испытаний – осуществляются на производственной площадке НПП "Итэлма". Как отметил генеральный директор компании Алексей Воробьев, в основе прибора– ИИ-ядро собственной разработки. Интеграция алгоритмов ИИ с оптоэлектронными модулями позволила добиться надежности и воспроизводимости при создании высокоточных аналитических и диагностических инструментов. Компания планирует расширять линейку приборов для молекулярной и иммунологической диагностики, морфологического анализа, визуализации биообразцов и мониторинга физиологических параметров в здравоохранении.
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РИА Новости
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4.7
96
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Гарбузов: в Москве разработали счетчик колоний микроорганизмов с ИИ

В Москве начали производить ИИ-системы для подсчета микроорганизмов

© Фото : Пресс-служба ДИППВ Москве начали производить ИИ-системы для подсчета микроорганизмов
В Москве начали производить ИИ-системы для подсчета микроорганизмов - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В Москве начали производить ИИ-системы для подсчета микроорганизмов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская компания разработала и запустила в производство первый российский счетчик колоний микроорганизмов со встроенным искусственным интеллектом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Прибор оснащен инновационной системой освещения, которая позволяет гибко настраивать параметры съемки биологических образцов. Искусственный интеллект обеспечивает автоматический подсчет колоний, распознавая различные типы питательных сред и микроорганизмов. Это повышает точность и скорость микробиологических исследований при полном исключении человеческого фактора. Первая партия приборов уже поступила в профильные учреждения Москвы и ряд других регионов России", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Такие счетчики используются для оценки эффективности антибактериальных препаратов, выявления устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.
Все этапы производства системы – от проектирования до сборки и испытаний – осуществляются на производственной площадке НПП "Итэлма". Как отметил генеральный директор компании Алексей Воробьев, в основе прибора– ИИ-ядро собственной разработки. Интеграция алгоритмов ИИ с оптоэлектронными модулями позволила добиться надежности и воспроизводимости при создании высокоточных аналитических и диагностических инструментов. Компания планирует расширять линейку приборов для молекулярной и иммунологической диагностики, морфологического анализа, визуализации биообразцов и мониторинга физиологических параметров в здравоохранении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
 
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