https://ria.ru/20250712/garbuzov-2028693008.html

Гарбузов: в Москве разработали счетчик колоний микроорганизмов с ИИ

Гарбузов: в Москве разработали счетчик колоний микроорганизмов с ИИ - РИА Новости, 12.07.2025

Гарбузов: в Москве разработали счетчик колоний микроорганизмов с ИИ

, 12 июл - РИА Новости. Московская компания разработала и запустила в производство первый российский счетчик колоний микроорганизмов со встроенным искусственным РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T09:13:00+03:00

2025-07-12T09:13:00+03:00

2025-07-12T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская компания разработала и запустила в производство первый российский счетчик колоний микроорганизмов со встроенным искусственным интеллектом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Прибор оснащен инновационной системой освещения, которая позволяет гибко настраивать параметры съемки биологических образцов. Искусственный интеллект обеспечивает автоматический подсчет колоний, распознавая различные типы питательных сред и микроорганизмов. Это повышает точность и скорость микробиологических исследований при полном исключении человеческого фактора. Первая партия приборов уже поступила в профильные учреждения Москвы и ряд других регионов России", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Такие счетчики используются для оценки эффективности антибактериальных препаратов, выявления устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.Все этапы производства системы – от проектирования до сборки и испытаний – осуществляются на производственной площадке НПП "Итэлма". Как отметил генеральный директор компании Алексей Воробьев, в основе прибора– ИИ-ядро собственной разработки. Интеграция алгоритмов ИИ с оптоэлектронными модулями позволила добиться надежности и воспроизводимости при создании высокоточных аналитических и диагностических инструментов. Компания планирует расширять линейку приборов для молекулярной и иммунологической диагностики, морфологического анализа, визуализации биообразцов и мониторинга физиологических параметров в здравоохранении.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60