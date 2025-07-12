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Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам
Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам - РИА Новости, 12.07.2025
Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам
Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:19:00+03:00
2025-07-12T11:19:00+03:00
2025-07-12T11:35:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 12 июл - РИА Новости. Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо."Мы хотим все решить до вторника", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу.Он отметил, что Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ в том случае, если получит гарантии от Европейской комиссии и партнеров по вопросу с энергоресурсами из РФ.
https://ria.ru/20250706/slovakiya-2027444497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, россия, еврокомиссия, в мире
Словакия, Россия, Еврокомиссия, В мире
Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам
Фицо: Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам