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Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам

Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам - РИА Новости, 12.07.2025

Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам

Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:19:00+03:00

2025-07-12T11:19:00+03:00

2025-07-12T11:35:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 12 июл - РИА Новости. Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо."Мы хотим все решить до вторника", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу.Он отметил, что Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ в том случае, если получит гарантии от Европейской комиссии и партнеров по вопросу с энергоресурсами из РФ.

https://ria.ru/20250706/slovakiya-2027444497.html

словакия

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

словакия, россия, еврокомиссия, в мире