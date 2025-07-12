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Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам - РИА Новости, 12.07.2025
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11:19 12.07.2025 (обновлено: 11:35 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/fitso-2028735283.html
Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам
Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам - РИА Новости, 12.07.2025
Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам
Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:19:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 12 июл - РИА Новости. Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо."Мы хотим все решить до вторника", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу.Он отметил, что Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ в том случае, если получит гарантии от Европейской комиссии и партнеров по вопросу с энергоресурсами из РФ.
https://ria.ru/20250706/slovakiya-2027444497.html
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словакия, россия, еврокомиссия, в мире
Словакия, Россия, Еврокомиссия, В мире
Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам

Фицо: Словакия хочет ко вторнику договориться с ЕК по российским энергоресурсам

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРАТИСЛАВА, 12 июл - РИА Новости. Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Мы хотим все решить до вторника", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу.
Он отметил, что Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ в том случае, если получит гарантии от Европейской комиссии и партнеров по вопросу с энергоресурсами из РФ.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России
6 июля, 04:16
 
СловакияРоссияЕврокомиссияВ мире
 
 
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