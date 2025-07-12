Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: соцучреждения ТиНАО получили 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 12.07.2025 (обновлено: 15:32 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/efimov-2028753063.html
Ефимов: соцучреждения ТиНАО получили 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости
Ефимов: соцучреждения ТиНАО получили 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 12.07.2025
Ефимов: соцучреждения ТиНАО получили 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости
Москва с 2012 года передала социальным учреждениям Троицкого и Новомосковского округов 179 объектов недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:36:00+03:00
2025-07-12T15:32:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eecdf8b81edfbd54bbc2c0da2d097e3d.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Москва с 2012 года передала социальным учреждениям Троицкого и Новомосковского округов 179 объектов недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С момента образования Троицкого и Новомосковского административных округов город передал для работы социальных учреждений ТиНАО более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. С 2012 года организации сферы образования, здравоохранения, культуры и досуга, а также спорта получили в оперативное управление 179 объектов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, Новомосковскому административному округу передали около 140 зданий общей площадью более 1 миллиона "квадратов". В четырех районах Троицкого округа появились 40 зданий примерно на 188 тысяч "квадратов".Школа на улице Бориса Пастернака в районе Внуково является самым большим объектом, который получила система образования ТиНАО. В здании на 33 тысячи "квадратов" могут учиться 2,1 тысячи детей. Системе здравоохранения передали крупный палатный корпус ММКЦ "Коммунарка" на 42 тысячи "квадратов". В районе Бекасово появился культурный центр "Киевский" площадью более 3 тысяч "квадратов".Как рассказывал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, с момента присоединения к столице новых территорий в 2012 году население ТиНАО выросло почти в три с половиной раза – до 810 тысяч человек. Там там построили 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 28,3 миллиона квадратных метров жилья.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8637350b8dec9ca4e8ac2f4cd1c7355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: соцучреждения ТиНАО получили 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости

Ефимов: соцучреждения ТиНАО получили более миллиона "квадратов" недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Москва с 2012 года передала социальным учреждениям Троицкого и Новомосковского округов 179 объектов недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С момента образования Троицкого и Новомосковского административных округов город передал для работы социальных учреждений ТиНАО более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. С 2012 года организации сферы образования, здравоохранения, культуры и досуга, а также спорта получили в оперативное управление 179 объектов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В частности, Новомосковскому административному округу передали около 140 зданий общей площадью более 1 миллиона "квадратов". В четырех районах Троицкого округа появились 40 зданий примерно на 188 тысяч "квадратов".
Школа на улице Бориса Пастернака в районе Внуково является самым большим объектом, который получила система образования ТиНАО. В здании на 33 тысячи "квадратов" могут учиться 2,1 тысячи детей. Системе здравоохранения передали крупный палатный корпус ММКЦ "Коммунарка" на 42 тысячи "квадратов". В районе Бекасово появился культурный центр "Киевский" площадью более 3 тысяч "квадратов".
Как рассказывал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, с момента присоединения к столице новых территорий в 2012 году население ТиНАО выросло почти в три с половиной раза – до 810 тысяч человек. Там там построили 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 28,3 миллиона квадратных метров жилья.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала