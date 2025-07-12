https://ria.ru/20250712/efimov-2028753063.html

Ефимов: соцучреждения ТиНАО получили 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости

Ефимов: соцучреждения ТиНАО получили 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 12.07.2025

Ефимов: соцучреждения ТиНАО получили 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости

Москва с 2012 года передала социальным учреждениям Троицкого и Новомосковского округов 179 объектов недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:36:00+03:00

2025-07-12T14:36:00+03:00

2025-07-12T15:32:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Москва с 2012 года передала социальным учреждениям Троицкого и Новомосковского округов 179 объектов недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С момента образования Троицкого и Новомосковского административных округов город передал для работы социальных учреждений ТиНАО более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. С 2012 года организации сферы образования, здравоохранения, культуры и досуга, а также спорта получили в оперативное управление 179 объектов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, Новомосковскому административному округу передали около 140 зданий общей площадью более 1 миллиона "квадратов". В четырех районах Троицкого округа появились 40 зданий примерно на 188 тысяч "квадратов".Школа на улице Бориса Пастернака в районе Внуково является самым большим объектом, который получила система образования ТиНАО. В здании на 33 тысячи "квадратов" могут учиться 2,1 тысячи детей. Системе здравоохранения передали крупный палатный корпус ММКЦ "Коммунарка" на 42 тысячи "квадратов". В районе Бекасово появился культурный центр "Киевский" площадью более 3 тысяч "квадратов".Как рассказывал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, с момента присоединения к столице новых территорий в 2012 году население ТиНАО выросло почти в три с половиной раза – до 810 тысяч человек. Там там построили 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 28,3 миллиона квадратных метров жилья.

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы