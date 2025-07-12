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Москвичи в июне переезжали на дачи на треть реже, чем в прошлые годы

Москвичи в июне переезжали на дачи на треть реже, чем в прошлые годы - РИА Новости, 12.07.2025

Москвичи в июне переезжали на дачи на треть реже, чем в прошлые годы

Москвичи в холодном июне 2025 года переезжали на дачи в Подмосковье на треть реже, чем в первые летние месяцы прошлых лет, подсчитали для РИА Новости аналитики... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:12:00+03:00

2025-07-12T14:12:00+03:00

2025-07-12T14:27:00+03:00

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москвичи в холодном июне 2025 года переезжали на дачи в Подмосковье на треть реже, чем в первые летние месяцы прошлых лет, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС."В июне 2025 года, который отличился низкими температурами, на подмосковные летние квартиры переехало около 10% москвичей по сравнению с 15% – средними июньскими показателями сезонной дачной миграции из столицы в область за последние годы", - говорится в исследовании, проведенном на основе анализа обезличенных данных интернет-активности пользователей.Отмечается, что в июне наиболее популярными местами для переезда москвичей в область стали населенные пункты и СНТ на севере, северо-западе и западе области. Туда выехали около половины от числа переехавших на лето в Подмосковье.Следующее популярное направление дачного отдыха – юго-запад области и поселения Новой Москвы (ТиНАО), куда отправились почти 20% жителей столицы. При этом в дачные и коттеджные поселки на юге и востоке региона в июне переехали примерно по 15% москвичей.В топ-5 городских округов Подмосковья для дачного пребывания вошли Истра, Клин, Одинцово, Сергиев Посад и Дубна, добавили в компании.Аналитики отмечают, что отрицательная динамика может быть связана с дождливой ветреной погодой и температурой, которая, по данным синоптиков, оказалась ниже климатической нормы на 2-5 градусов.

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