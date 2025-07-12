https://ria.ru/20250712/efimov-2028625390.html

Ефимов: 7 тысяч семей переехали по программе реновации в Москве в 2025 году

Ефимов: 7 тысяч семей переехали по программе реновации в Москве в 2025 году - РИА Новости, 12.07.2025

Ефимов: 7 тысяч семей переехали по программе реновации в Москве в 2025 году

В Москве с начала года свыше 7 тысяч семей переехали в новое жилье по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:12:00+03:00

2025-07-12T12:12:00+03:00

2025-07-12T12:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Москве с начала года свыше 7 тысяч семей переехали в новое жилье по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала этого года в новые квартиры по программе реновации переехали более 7 тысяч семей. В Восточном административном округе новоселье отпраздновали свыше 2,3 тысячи семей, около 1,2 тысячи – в Северном. Еще более тысячи семей переехали на юго-востоке столицы. Под заселение жителям передали квартиры, в которых выполнена готовая отделка", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении бесплатным городским сервисом помощи при переезде в текущем году воспользовались 5,5 тысяч семей.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в первом полугодии 2025 года, в столице в рамках программы завершили строительство более чем 20 жилых комплексов, что в два раза больше, чем в первой половине прошлого года.

https://ria.ru/20250711/efimov-2028448822.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)