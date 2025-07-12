https://ria.ru/20250712/dtp-2028708870.html

На трассе в Приморье в ДТП с двумя автомобилями погиб человек

На трассе в Приморье в ДТП с двумя автомобилями погиб человек - РИА Новости, 12.07.2025

На трассе в Приморье в ДТП с двумя автомобилями погиб человек

Один человек погиб, ещё пятеро, в том числе один подросток, госпитализированы после аварии в Приморье, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T02:21:00+03:00

2025-07-12T02:21:00+03:00

2025-07-12T02:21:00+03:00

происшествия

россия

находка

артем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028708736_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_092ad53bcb728c2fe0bf4ea2c9c4f9a1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Один человек погиб, ещё пятеро, в том числе один подросток, госпитализированы после аварии в Приморье, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, информирует УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла на 45-м километре автодороги Артем - Находка: 74-летний водитель Honda CR-V, двигаясь со стороны Артема в направлении Находки, выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Vanguard, в которой находилась семья из четырех человек. "В результате ДТП 71-летный пассажир автомобиля Honda CR-V получил травмы, несовместимые с жизнью. В аварии пострадали пять человек, в том числе 17-летний пассажир. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в публикации Telegram-канала УМВД России по региону. По факту ДТП в отношении водителя Honda CR-V возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), обстоятельства происшествия устанавливаются, назначено проведение ряда экспертиз, информирует УМВД.

https://ria.ru/20250711/dtp-2028694958.html

россия

находка

артем

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, находка, артем