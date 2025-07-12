https://ria.ru/20250712/dtp-2028708870.html
На трассе в Приморье в ДТП с двумя автомобилями погиб человек
На трассе в Приморье в ДТП с двумя автомобилями погиб человек - РИА Новости, 12.07.2025
На трассе в Приморье в ДТП с двумя автомобилями погиб человек
Один человек погиб, ещё пятеро, в том числе один подросток, госпитализированы после аварии в Приморье, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T02:21:00+03:00
2025-07-12T02:21:00+03:00
2025-07-12T02:21:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Один человек погиб, ещё пятеро, в том числе один подросток, госпитализированы после аварии в Приморье, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, информирует УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла на 45-м километре автодороги Артем - Находка: 74-летний водитель Honda CR-V, двигаясь со стороны Артема в направлении Находки, выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Vanguard, в которой находилась семья из четырех человек. "В результате ДТП 71-летный пассажир автомобиля Honda CR-V получил травмы, несовместимые с жизнью. В аварии пострадали пять человек, в том числе 17-летний пассажир. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в публикации Telegram-канала УМВД России по региону. По факту ДТП в отношении водителя Honda CR-V возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), обстоятельства происшествия устанавливаются, назначено проведение ряда экспертиз, информирует УМВД.
https://ria.ru/20250711/dtp-2028694958.html
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происшествия, россия, находка, артем
Происшествия, Россия, Находка, Артем
На трассе в Приморье в ДТП с двумя автомобилями погиб человек
На трассе Артем - Находка в ДТП погиб человек, ещё пять человек пострадали