https://ria.ru/20250712/domodedovo-2028766860.html

В Домодедово задержали подростка, пытавшегося убить молотком двух девочек

В Домодедово задержали подростка, пытавшегося убить молотком двух девочек - РИА Новости, 12.07.2025

В Домодедово задержали подростка, пытавшегося убить молотком двух девочек

В подмосковном округе Домодедово задержали подростка, который пытался убить молотком двух девочек, сообщила пресс-служба областного главка СК. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:08:00+03:00

2025-07-12T16:08:00+03:00

2025-07-12T20:00:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

городской округ домодедово

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В подмосковном округе Домодедово задержали подростка, который пытался убить молотком двух девочек, сообщила пресс-служба областного главка СК."По данным следствия, 11 июля в лесном массиве вблизи СНТ городского округа Домодедово подозреваемый молотком нанес двум девочкам удары в область головы", — говорится в релизе.Одна из девочек смогла убежать и рассказала родителям о случившемся. Те вызвали скорую помощь. Девочек, которым 13 и 16 лет, доставили в больницу.Подозреваемого вскоре задержали, это оказался 16-летний москвич. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство. На допросе он признался в нападении и объяснил его мизогинией — ненавистью к женщинам.Следствие будет просить суд отправить его под стражу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую, дактилоскопическую и молекулярно-генетическую экспертизы.В подмосковной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел в лесу недалеко от СНТ "Пеленг-Борисово". Надзорное ведомство взяло расследование на контроль.

https://ria.ru/20250712/mvd-2028744898.html

россия

городской округ домодедово

московская область (подмосковье)

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Допрос школьника, напавшего на девочек с молотком в Подмосковье 16-летний школьник напал с молотком на двух девочек в Подмосковье. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации. По данным следствия нападение произошло вечером 11 июля. Две девочки 13 и 16 лет катались на велосипеде по лесу недалеко от СНТ «Борисово» в Домодедово, когда на них напал неизвестный с молотком. Одной из девочек удалось убежать от нападавшего и сообщить об этом родителям. Вторую девочку удалось найти в лесу - она была без сознания. Вскоре полицейские смогли задержать и подозреваемого - им оказался 16-летний подросток. На допросе он признался в произошедшем. На него было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Пострадавшие школьницы были доставлены в больницу. Они в реанимации. 2025-07-12T16:08 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, городской округ домодедово, московская область (подмосковье)